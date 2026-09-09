Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna girerek bordo-mavili formayla ilk kez sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, sonraki haftalarda takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Muhammed Salah Süper Lig'e 4 golle giriş yaptı.

İLK 11'DE ÇIKTIĞI 3 MAÇTA 4 GOL

Salah, ligde ilk kez ilk 11'de görev yaptığı Başakşehir karşılaşmasında 2 gol kaydetti. Trabzonspor'un 2-1 kazandığı mücadelede takımının galibiyetinde belirleyici rol oynayan Mısırlı futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da 1 kez fileleri havalandırdı.

Gençlerbirliği maçında kullanılan penaltıyı gole çeviren Salah, böylece ilk 11'de sahaya çıktığı son 3 lig maçında 4 gole ulaştı.