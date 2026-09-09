Trabzonspor'da Salah şov! İlk 4 haftada 4 golle Nwakaeme'nin rekorunu yakaladı
Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandıran Muhammed Salah, Süper Lig'de 4. haftayı 4 golle tamamladı. Mısırlı yıldız, bordo-mavili takımda son 5 sezonun ilk 4 haftasında en fazla gol atan oyuncu oldu.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 mağlup ederken, Muhammed Salah da gol serisini sürdürdü.
Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna girerek bordo-mavili formayla ilk kez sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, sonraki haftalarda takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri haline geldi.
İLK 11'DE ÇIKTIĞI 3 MAÇTA 4 GOL
Salah, ligde ilk kez ilk 11'de görev yaptığı Başakşehir karşılaşmasında 2 gol kaydetti. Trabzonspor'un 2-1 kazandığı mücadelede takımının galibiyetinde belirleyici rol oynayan Mısırlı futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da 1 kez fileleri havalandırdı.
Gençlerbirliği maçında kullanılan penaltıyı gole çeviren Salah, böylece ilk 11'de sahaya çıktığı son 3 lig maçında 4 gole ulaştı.
TRABZONSPOR GOLLERİNİN YÜZDE 45'İ SALAH'TAN
Trabzonspor, Süper Lig'de ilk 4 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, bu gollerin 4'ünde Salah'ın imzası bulundu.
4 golle takımının en skorer oyuncusu olan Mısırlı yıldız, bordo-mavili ekibin toplam gollerinin yüzde 45'ini tek başına kaydetti.
Salah'ın performansı, Trabzonspor'da son 5 sezondaki ilk 4 hafta gol rekorunu da beraberinde getirdi. Bordo-mavili takımda bu dönemde en fazla gol atan son oyuncu Anthony Nwakaeme olmuştu.
Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 2021-22 sezonunda ligin ilk 4 haftasında 4 gol kaydetmişti.
Salah, Gençlerbirliği karşısında attığı golle Nwakaeme'nin 4 gollük performansını yakalarken, sezonun ilk 4 haftasında takımına en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu oldu.