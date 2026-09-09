Teknik direktör konusunda henüz kararını vermeyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren bordo-mavililer yine bu yönde adım atmaya karar verdi. Listede ise iki yıldız adayı bulunuyor.

Eddy Doue Trabzonspor'un orta sahadaki hedefleri arasında EDDY DOUE LİSTEDE Trabzonspor, Portekiz'de Estrela forması giyen Eddy Doue için girişimlerine başladı. Yönetim, Rene Mitongo'nun Estrela'ya kiralanması sürecinde Portekiz ekibiyle kurulan ilişkileri kullanarak 20 yaşındaki futbolcunun transferini sonuçlandırmak istiyor. Sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için tüm imkanlar zorlanıyor. Bu sezon 4 maça çıkıp 2 asist yapan Doue 359 dakika sahada kaldı. Yeni Oulai olarak lanse edilen Doue, Trabzonspor taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırmış durumda.