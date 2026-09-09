Trabzonspor'dan erken 2 transfer harekatı: Eddy Doue ve Volodymyr Vilivald
Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları erkenden sıvadı. Karadeniz temsilcisi iki genç futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. Estrela forması giyen orta saha Eddy Doue ve Kryvbas'ın 21 yaşındaki stoperi Volodymyr Vilivald ocak ayında Trabzon'a gelebilir. İmzanın ardından ise sezon sonuna kadar mevcut kulüplerine kiralanarak forma giymeye devam edecekler.
Teknik direktör konusunda henüz kararını vermeyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren bordo-mavililer yine bu yönde adım atmaya karar verdi. Listede ise iki yıldız adayı bulunuyor.
EDDY DOUE LİSTEDE
Trabzonspor, Portekiz'de Estrela forması giyen Eddy Doue için girişimlerine başladı. Yönetim, Rene Mitongo'nun Estrela'ya kiralanması sürecinde Portekiz ekibiyle kurulan ilişkileri kullanarak 20 yaşındaki futbolcunun transferini sonuçlandırmak istiyor. Sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için tüm imkanlar zorlanıyor. Bu sezon 4 maça çıkıp 2 asist yapan Doue 359 dakika sahada kaldı. Yeni Oulai olarak lanse edilen Doue, Trabzonspor taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırmış durumda.
EDDY DOUE KİMDİR?
Tam adı Eddy Gueladan Doue'dir ve 11 Aralık 2005 tarihinde Bangolo'da doğmuştur. 20 yaşındadır. Aslen Fildişi Sahili vatandaşıdır. Futbola Entente SSG altyapısında başladı. Dunkerque altyapısında oynayan Doue, daha sonra PSG U23 takımında forma giydi. Paris temsilcisinin U23 takımında forma giydikten sonra ilk ülke dışı deneyimini Estrela ile yaşadı. 2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde Portekiz temsilcisine katıldı. Ayrıca Fransa vatandaşlığı bulunuyor. Desire Doue ve Guela Doue'nin kuzenidir. Kulübüyle 2028 yılına kadar kontratı var ve güncel piyasa değeri 400 bin euro.
STOPER YİNE UKRAYNA'DAN
Arsenii Batagov'un gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından bu mevkiye yine Ukrayna'dan takviye yapma kararı alan Trabzonspor, Volodymyr Vilivald'ın peşine düştü. Kryvbas'ta forma giyen genç savunmacının durumu yakından takip ediliyor. Kısa süre içerisinde imzaların atılabilmesi adına kulüplerin görüştüğü öğrenildi. Vilivald'ın Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.
VOLODYMYR VILIVALD KİMDİR?
Volodymyr Vilivald 23 Eylül 2004 tarihinde Ternivka'da doğdu. 21 yaşındadır. Futbola AFK Dnipro'da başladı ve Inter Dnipro'da forma giydikten sonra Kryvbas altyapısına transfer oldu. Ingulets'ta yarım sezon kiralık oynayıp geri döndü. Kryvbas A takımında ilk kez 2023-2024 sezonunda forma giydi. 2024 yılında Ingulets'a kiralandıktan sonra Ocak 2025'te Kryvbas'a döndü. Kryvbas A takımında bugüne kadar 40 maça çıkıp 3 gol attı. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro ve kulübüyle 2030 yılına kadar kontratı var.