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Trabzonspor’dan forvete takviye! Franculino ile anlaşma tamam

Trabzonspor, 22 yaşındaki santrfor Franculino Gluda Djú’nun transferi için Midtjylland ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Trabzonspor’dan forvete takviye! Franculino ile anlaşma tamam

Trabzonspor, profesyonel futbolcu Franculino Gluda Djú'nun transferi konusunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gluda Djú'nun kulübümüze transferi konusunda, Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Golcü futbolcunun kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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