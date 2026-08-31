Trabzonspor'da Batista Mendy için transfer yarışı! 4 takım devrede
Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Batista Mendy için transfer hareketliliği yaşanıyor. Villarreal ve Werder Bremen'in ardından Celta Vigo ile Başakşehir de 26 yaşındaki orta saha için devreye girdi.
Transfer döneminin son haftasına girilirken çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da Batista Mendy ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavililerin yollarını ayırmayı planladığı 26 yaşındaki orta saha için Villarreal ve Werder Bremen'in ardından Celta Vigo ile Başakşehir de devreye girdi.
MENDY İÇİN AYRILIK KARARI
Trabzonspor'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri Batista Mendy oldu. Fatih Tekke ve ekibinin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için "takımdan ayrılabilir" raporu sunduğu belirtildi. Bordo-mavili yönetim de transfer döneminin kalan bölümünde Mendy ile yollarını ayırmayı hedefliyor.
CELTA VIGO VE BAŞAKŞEHİR DEVREDE
Batista Mendy için transfer yarışına iki kulüp daha katıldı. Celta Vigo ve Başakşehir'in Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. Villarreal ile Werder Bremen'in de Mendy'nin durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
CELTA VIGO GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Batista Mendy için en somut adımlardan birinin Celta Vigo'dan geldiği kaydedildi. İspanyol ekibinin 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla doğrudan görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Böylece Mendy için transfer döneminin son günlerinde kulüpler arasındaki rekabet arttı.
GEÇEN SEZONU SEVILLA'DA GEÇİRDİ
Batista Mendy, geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirdi. 1.91 boyundaki orta saha oyuncusunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor.