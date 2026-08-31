Trabzonspor'da Batista Mendy için transfer yarışı! 4 takım devrede

Trabzonspor'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri Batista Mendy oldu. Fatih Tekke ve ekibinin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için "takımdan ayrılabilir" raporu sunduğu belirtildi. Bordo-mavili yönetim de transfer döneminin kalan bölümünde Mendy ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

Bordo-mavililerin yollarını ayırmayı planladığı 26 yaşındaki orta saha için Villarreal ve Werder Bremen'in ardından Celta Vigo ile Başakşehir de devreye girdi.

Transfer döneminin son haftasına girilirken çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da Batista Mendy ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Batista Mendy birçok takımın transfer gündeminde

CELTA VIGO VE BAŞAKŞEHİR DEVREDE

Batista Mendy için transfer yarışına iki kulüp daha katıldı. Celta Vigo ve Başakşehir'in Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. Villarreal ile Werder Bremen'in de Mendy'nin durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

CELTA VIGO GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Batista Mendy için en somut adımlardan birinin Celta Vigo'dan geldiği kaydedildi. İspanyol ekibinin 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla doğrudan görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Böylece Mendy için transfer döneminin son günlerinde kulüpler arasındaki rekabet arttı.