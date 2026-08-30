Orta sahaya yeni patron! Trabzonspor transferde rotasını belirledi
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, serbest oyuncu statüsündeki Marcelo Brozovic için girişimde bulundu. 33 yaşındaki Hırvat futbolcunun ise kariyerine yeniden İtalya'da devam etmeyi öncelik olarak gördüğü belirtildi.
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Folcarelli'nin sakatlığı ve son maçta Ruslan Malinovskyi'nin de sakatlanmasının ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran bordo-mavililer, serbest oyuncu statüsünde bulunan Marcelo Brozovic için girişimde bulundu.
BROZOVIC İÇİN GİRİŞİM
Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla 33 yaşındaki Marcelo Brozovic'i gündemine aldı. Bordo-mavililerin serbest durumda bulunan Hırvat futbolcu için girişimde bulunduğu belirtildi.
ÖNCELİĞİ İTALYA
Trabzonspor'un ilgisine rağmen Marcelo Brozovic'in kariyerine yeniden İtalya'da devam etmeyi öncelik olarak gördüğü ifade edildi. Tecrübeli orta sahanın transferde İtalya seçeneğine daha sıcak baktığı belirtildi.
INTER'DE 330 MAÇA ÇIKTI
Marcelo Brozovic, 2015-2023 yılları arasında Inter forması giydi. Hırvat orta saha, İtalyan ekibiyle toplam 330 resmi karşılaşmaya çıktı. Brozovic bu maçlarda 31 gol atarken 43 asist yaptı.
MİLLİ TAKIMDA 99 MAÇ
Marcelo Brozovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri oldu. 33 yaşındaki futbolcu milli formayla 99 karşılaşmada görev yaptı.