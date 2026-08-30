Orta sahaya yeni patron! Trabzonspor transferde rotasını belirledi

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Folcarelli'nin sakatlığı ve son maçta Ruslan Malinovskyi'nin de sakatlanmasının ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran bordo-mavililer, serbest oyuncu statüsünde bulunan Marcelo Brozovic için girişimde bulundu.

Trabzonspor, Marcelo Brozovic için bonservis bedeli ödemeyecek BROZOVIC İÇİN GİRİŞİM Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla 33 yaşındaki Marcelo Brozovic'i gündemine aldı. Bordo-mavililerin serbest durumda bulunan Hırvat futbolcu için girişimde bulunduğu belirtildi. ÖNCELİĞİ İTALYA Trabzonspor'un ilgisine rağmen Marcelo Brozovic'in kariyerine yeniden İtalya'da devam etmeyi öncelik olarak gördüğü ifade edildi. Tecrübeli orta sahanın transferde İtalya seçeneğine daha sıcak baktığı belirtildi.