Transfer döneminin son günlerine girilirken Trabzonspor için dikkat çeken bir santrfor iddiası gündeme geldi. Bordo-mavililerin, Milan'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 25 yaşındaki Meksikalı golcü Santiago Gimenez ile ilgilendiği belirtildi.

Gimenez'in de kariyerine farklı bir takımda devam etmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Feyenoord'dan yüksek beklentilerle Milan'a transfer olan Santiago Gimenez, yaşadığı sakatlıklar ve düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle İtalya'da istediği çıkışı yakalayamadı. Milano temsilcisinin yeni sezon planlamasında Meksikalı forveti düşünmediği ve oyuncunun transferine sıcak baktığı belirtildi.

Santiago Gimenez Avrupa'daki ilk deneyimini Feyenoord ile yaşadı

PORTO TRANSFER İÇİN ISRARCI

Santiago Gimenez için öne çıkan seçeneklerden biri Porto. Portekiz ekibinin uzun süredir transfer için girişimlerini sürdürdüğü, Gimenez'in de Porto seçeneğine sıcak baktığı belirtildi. Milan ile Porto arasında bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamadığı, Portekiz ekibinin kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir formül üzerinde durduğu ifade edildi.

Milan'ın ise Gimenez için yaptığı yatırımın önemli bir bölümünü geri kazanmak istediği belirtildi.