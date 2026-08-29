Trabzonspor'a golcünün kralı! Transfer Milan'dan gelebilir
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Milan'da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Santiago Gimenez ile ilgilendiği belirtildi. 25 yaşındaki Meksikalı golcü için Porto ve PSV Eindhoven da devrede.
Transfer döneminin son günlerine girilirken Trabzonspor için dikkat çeken bir santrfor iddiası gündeme geldi. Bordo-mavililerin, Milan'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 25 yaşındaki Meksikalı golcü Santiago Gimenez ile ilgilendiği belirtildi.
GIMENEZ MİLAN'DA PLANLARIN DIŞINDA
Feyenoord'dan yüksek beklentilerle Milan'a transfer olan Santiago Gimenez, yaşadığı sakatlıklar ve düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle İtalya'da istediği çıkışı yakalayamadı. Milano temsilcisinin yeni sezon planlamasında Meksikalı forveti düşünmediği ve oyuncunun transferine sıcak baktığı belirtildi.
Gimenez'in de kariyerine farklı bir takımda devam etmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.
PORTO TRANSFER İÇİN ISRARCI
Santiago Gimenez için öne çıkan seçeneklerden biri Porto. Portekiz ekibinin uzun süredir transfer için girişimlerini sürdürdüğü, Gimenez'in de Porto seçeneğine sıcak baktığı belirtildi. Milan ile Porto arasında bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamadığı, Portekiz ekibinin kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir formül üzerinde durduğu ifade edildi.
Milan'ın ise Gimenez için yaptığı yatırımın önemli bir bölümünü geri kazanmak istediği belirtildi.
TRABZONSPOR VE PSV DE DEVREDE
Porto'nun yanı sıra Trabzonspor ve PSV Eindhoven'ın da Santiago Gimenez'in durumunu takip ettiği kaydedildi. Bordo-mavililerin santrfor rotasyonunu güçlendirmek amacıyla 25 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığı belirtildi.
Trabzonspor'un bu aşamadaki durumunun ilgi seviyesinde olduğu ve transferin tamamlandığına ilişkin bir gelişme bulunmadığı ifade edildi.
ONUACHU'NUN YANINA FORVET ARANIYOR
Trabzonspor'un, Paul Onuachu'nun bu sezonki formsuzluğunun ardından santrfor transferinde daha net bir profile yöneldiği belirtildi. Santiago Gimenez'in de bu doğrultuda bordo-mavililerin gündemine giren isimlerden biri olduğu ifade edildi.
MUHAMMED SALAH İLE AYNI HÜCUM HATTINDA BULUŞABİLİR
Trabzonspor'un Santiago Gimenez'i kadrosuna katması halinde Meksikalı golcü, Muhammed Salah ile aynı takımda forma giyebilecek. Gimenez'in transferi gerçekleşirse bordo-mavililerin hücum rotasyonunda yeni bir alternatif oluşacak.