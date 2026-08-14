CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhammed Salah kadroda

Trabzonspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin İstanbul kafilesi belli olurken, yeni transfer Muhammed Salah da kamp kadrosunda yer aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhammed Salah kadroda

Trabzonspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Bordo-mavililerin İstanbul kafilesi belli olurken, yeni transfer Muhammed Salah da kamp kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhammed Salah kadroda-2

SALAH İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Sezon başında Trabzonspor ile birlikte kamp geçirmeyen Muhammed Salah, teknik direktör Fatih Tekke'nin kararıyla İstanbul kafilesinde yer aldı.

Mısırlı yıldızın maça ilk 11'de başlaması beklenmezken, maçın durumuna göre Trabzonspor formasını ilk kez terletebilir.

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhammed Salah kadroda-3
MUÇI KADRODA YOK

Karadeniz ekibinde Ernest Muçi sakatlığı nedeniyle ise kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu şu şekilde:

''Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo''

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhammed Salah kadroda-4
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhammed Salah kadroda-6 Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhammed Salah kadroda-7 Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhammed Salah kadroda-8
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ferencvaros
SONRAKİ HABER

Trabzonspor'un rakibi belli oldu
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler