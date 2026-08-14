Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhammed Salah kadroda
Trabzonspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin İstanbul kafilesi belli olurken, yeni transfer Muhammed Salah da kamp kadrosunda yer aldı.
Trabzonspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Bordo-mavililerin İstanbul kafilesi belli olurken, yeni transfer Muhammed Salah da kamp kadrosunda yer aldı.
SALAH İLK MAÇINA ÇIKABİLİR
Sezon başında Trabzonspor ile birlikte kamp geçirmeyen Muhammed Salah, teknik direktör Fatih Tekke'nin kararıyla İstanbul kafilesinde yer aldı.
Mısırlı yıldızın maça ilk 11'de başlaması beklenmezken, maçın durumuna göre Trabzonspor formasını ilk kez terletebilir.
MUÇI KADRODA YOK
Karadeniz ekibinde Ernest Muçi sakatlığı nedeniyle ise kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu şu şekilde:
''Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo''
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.