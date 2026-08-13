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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ferencvaros

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi netleşti. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile Ferencvaros karşı karşıya geldi. İki maç sonunda Gornik Zabrze’yi eleyen Macaristan temsilcisi Ferencvaros, Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakibi oldu. Bordo-mavililer, play-off turu yolunda Ferencvaros ile karşılaşacak.

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi kesinleşti. Bordo-mavililer, lig aşamasına kalabilmek için Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

RAKİP FERENCVAROS

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu. Bordo-mavililer, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede Macaristan temsilcisini geçerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyecek.

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İLK MAÇ PAPARA PARK'TA

Trabzonspor-Ferencvaros eşleşmesinin ilk karşılaşması 20 Ağustos'ta oynanacak. Fırtına, taraftarı önünde Papara Park'ta sahaya çıkarak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA

Eşleşmenin ikinci maçı ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak. Trabzonspor, Ferencvaros karşısında iki maç sonunda üstünlük sağlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

FIRTINA AVRUPA LİGİ İÇİN SAHADA

Trabzonspor için Ferencvaros eşleşmesi Avrupa Ligi lig aşaması öncesindeki son engel olacak.

Bordo-mavililer ilk karşılaşmanın Trabzon'da oynanmasının avantajını kullanarak Macaristan'daki rövanşa güçlü bir skorla gitmeyi hedefleyecek.

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