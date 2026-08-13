Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi kesinleşti. Bordo-mavililer, lig aşamasına kalabilmek için Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

RAKİP FERENCVAROS

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu. Bordo-mavililer, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede Macaristan temsilcisini geçerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyecek.