Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması: Ortaya koyduğumuz vizyonun devamı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündem hakkında konuştu. Doğan, yeni transfer Muhammed Salah'ın imzası öncesinde yaşananları anlattı.

Mısırlı yıldız hakkında önemli ifadeler kullanan bordo-mavililerin başkanı, "Müslüman aleminin 1 numarası. Adamın kariyeri hep başarı ve istikrarla, örnek olmasıyla dolu. Pek çok şeye vesile oldu. Net bir profildi. Aslında bir vizyon meselesi. Son 2 yıldı baktığımızda Trabzonspor şunu söylüyor. Dünyanın her yerinden genç futbolcu getireceğiz. Ama bir taraftan da yarışmanız gerekiyor. Onlara da rol model olacak isimlerin bulunması önemli. Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme yöneticilik hayatımda gördüğüm en örnek oyuncular. Muhammed Salah da öyle.

Hocamızla izliyorduk. Salah'a ne dersin dedim. Hocamız da "Nasıl yani?" dedi. İyi tamam dedim, ben aldım mesajımı. Bir menajerle anlaştık. Bir takımla anlaşma aşamasına geldiğini öğrenince durduk. Beklemeye geçtik. Sonrasında Beşiktaş'ın açıklamaları oldu. Masadan kalktıklarına dair. O saatten sonra hızlı bir şekilde görüştük. Menajeriyle temaslara başladık. 5-6 gün sürdü. Muhammed Salah'ı alacaksan o parayı vereceksin ama sadece bununla da olmuyor.

Her şey bir tarafa, hiçbir yerde görmediğin sevgiyi burada göreceksin dedim. Şehrin durumunu ve futbola bakış açısını aktardık. Trezeguet'in büyük katkısı oldu. Ciddi bir görüşme yaptık. Anlaşmaya vardık. İstanbul'da görüntüyü gördü. Dünya tarihinde böyle bir karşılama olduğunu sanmıyorum. Akabinde iyi ki beni buraya getirdiniz dedi. Herkesle konuşuyor. Gençlere örnek oluyor. Çok memnunuz. Trabzonlu çocuklar için çok güzel oldu. Yıldız getirme eksiği vardı. Şehrimizin tanıtımı için çok önemliydi. 2 milyara yakın etkileşim aldı. Şehrini tanıtıyorsun, yöreni gösteriyorsun. Her anlamda vizyon transferi oldu. Fatih hocayla ortaya koyduğumuz vizyonun devamıdır. Yeni yıldızlar da gelecek." dedi.