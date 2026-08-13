Trabzonspor'dan Nwaiwu için ters köşe! Planlar değişti
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarındaki Chibuike Nwaiwu için kararını verdi. Fulham'ın 25 milyon euro seviyesine çıkan ilgisine rağmen bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki stoper için 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. İstenen rakam gelmezse genç savunmacı takımda kalacak.
Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle kuracağı kadroda Chibuike Nwaiwu'yu tutmak istiyor.
Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Nijeryalı savunmacı için Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın 25 milyon euro seviyesine çıkmasının ardından transfer ihtimali güçlenmişti.
Ancak bordo-mavili yönetim, Nwaiwu'ya ilgi gösteren kulüplerin sayısının artmasına rağmen oyuncuyu kadroda tutma yönünde karar aldı.
30 MİLYON EURO ALTINA KAPI KAPALI
Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor, Nwaiwu için 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri kabul etmeyecek.
Yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuyla en az bir sezon daha devam etmek istediği belirtildi.
Bu nedenle Fulham'ın 25 milyon euro seviyesindeki teklifinin transferi sonuçlandırmak için yeterli olmayacağı ifade edildi.
Trabzonspor'un belirlediği 30 milyon euroluk bonservis bedeli aynı zamanda kulüp tarihinin en yüksek oyuncu satışlarından birine ulaşma ihtimali taşıyor.
Bordo-mavili ekip, Nwaiwu için istediği rakama ulaşılması halinde önemli bir bonservis geliri elde edecek.
DEVRE ARASINDA TRANSFER EDİLDİ
Chibuike Nwaiwu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'den Trabzonspor'a transfer oldu.
Nijeryalı stoper, daha önce ülkesinde Enyimba Aba ve FC Heartland formaları giydi.
Trabzonspor'daki ilk döneminde 21 resmi maçta görev yapan Nwaiwu, savunmadaki performansının yanı sıra hücuma da katkı sağladı.
Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asist üretti.