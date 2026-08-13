Trabzonspor'dan Nwaiwu için ters köşe! Planlar değişti

Ancak bordo-mavili yönetim, Nwaiwu'ya ilgi gösteren kulüplerin sayısının artmasına rağmen oyuncuyu kadroda tutma yönünde karar aldı.

Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Nijeryalı savunmacı için Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın 25 milyon euro seviyesine çıkmasının ardından transfer ihtimali güçlenmişti.

Chibuike Nwaiwu

30 MİLYON EURO ALTINA KAPI KAPALI

Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor, Nwaiwu için 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri kabul etmeyecek.

Yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuyla en az bir sezon daha devam etmek istediği belirtildi.

Bu nedenle Fulham'ın 25 milyon euro seviyesindeki teklifinin transferi sonuçlandırmak için yeterli olmayacağı ifade edildi.