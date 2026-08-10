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Trabzonspor KAP’a bildirdi: Bordo-mavililerin net borcu belli oldu

Mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Trabzonspor, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar TL olarak gerçekleştiğini duyurdu.

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Trabzonspor KAP’a bildirdi: Bordo-mavililerin net borcu belli oldu

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 hesap dönemine ilişkin mali verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Trabzonspor KAP’a bildirdi: Bordo-mavililerin net borcu belli oldu-2

Trabzonspor kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar lira tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,7 milyar lira ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde, şirketimizin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu görülecektir."

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