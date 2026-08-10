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Muhammed Salah ve Darwin Nunez Trabzon'da buluşacak! Fırtına transferde dinmiyor

Transfer döneminde Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor, Liverpool'da 3,5 sezon birlikte oynayan Darwin Nunez için de girişimlerini hızlandırdı. Bordo-mavili ekip, Uruguaylı golcüyü kiralık olarak transfer etmek için görüşmelerde sona yaklaştı.

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Muhammed Salah ve Darwin Nunez Trabzon'da buluşacak! Fırtına transferde dinmiyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavili yönetim, Al Hilal'den ayrılması kesinleşen Darwin Nunez'i kadrosuna katmak için önemli bir adım attı.

Darwin Nunez ve Muhammed SalahDarwin Nunez ve Muhammed Salah
SALAH İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Nunez transferinde Trabzonspor'un elini güçlendiren unsurlardan biri de Muhammed Salah oldu.

Uruguaylı forvet ile Mısırlı yıldız, Liverpool forması altında 3,5 sezon birlikte mücadele etti.

İki oyuncunun saha içindeki uyumunun yanı sıra yakın arkadaş olması da transfer görüşmelerinde Trabzonspor açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

Darwin Nunez ve Muhammed SalahDarwin Nunez ve Muhammed Salah
Nunez'in Süper Lig'deki diğer büyük kulüplere de önerildiği ancak Uruguaylı futbolcu için en ciddi girişimin Trabzonspor tarafından yapıldığı belirtildi.

Bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadroya katmak için Al Hilal ile temaslarını sürdürüyor.

Darwin NunezDarwin Nunez
TRABZONSPOR'A MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Transferin kiralık formülle tamamlanması planlanırken Al Hilal'in Nunez'in maaşının önemli bir bölümünü karşılaması bekleniyor.

Trabzonspor'un transfer kapsamında üstleneceği toplam maliyetin ise yaklaşık 8 milyon euro seviyesinde olması öngörülüyor.

Darwin NunezDarwin Nunez
Bordo-mavili yönetim, forvet transferini bu hafta içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Nunez'in transfer edilmesi halinde Uruguaylı futbolcunun Paul Onuachu ile birlikte hücum hattının önemli parçalarından biri olması planlanıyor.

Üç kulvarda yaklaşık 50 maçlık sezon planlaması yapan Trabzonspor, iki golcüsünden yüksek katkı almayı hedefliyor.

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Muhammed Salah ve Darwin Nunez Trabzon'da buluşacak! Fırtına transferde dinmiyor-6 Muhammed Salah ve Darwin Nunez Trabzon'da buluşacak! Fırtına transferde dinmiyor-7 Muhammed Salah ve Darwin Nunez Trabzon'da buluşacak! Fırtına transferde dinmiyor-8

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