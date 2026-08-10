Muhammed Salah ve Darwin Nunez Trabzon'da buluşacak! Fırtına transferde dinmiyor

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavili yönetim, Al Hilal'den ayrılması kesinleşen Darwin Nunez'i kadrosuna katmak için önemli bir adım attı.

İki oyuncunun saha içindeki uyumunun yanı sıra yakın arkadaş olması da transfer görüşmelerinde Trabzonspor açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

Uruguaylı forvet ile Mısırlı yıldız, Liverpool forması altında 3,5 sezon birlikte mücadele etti.

Nunez transferinde Trabzonspor'un elini güçlendiren unsurlardan biri de Muhammed Salah oldu.

Darwin Nunez ve Muhammed Salah

Nunez'in Süper Lig'deki diğer büyük kulüplere de önerildiği ancak Uruguaylı futbolcu için en ciddi girişimin Trabzonspor tarafından yapıldığı belirtildi.

Bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadroya katmak için Al Hilal ile temaslarını sürdürüyor.