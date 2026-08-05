Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah dünyayı salladı: Çılgınlık yaşıyor
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, dünyada ses getiren bir transfere attı. Bordo-mavili ekip, Lieverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu. Mısırlı yıldızın Türkiye'ye ayak basması, dünyada geniş yankı uyandırdı ve ilginç başlıklar atıldı. İşte detaylar...
Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kicker, L'Équipe, Marca, The Guardian, The Telegraph, La Gazzetta dello Sport ve A Bola gibi yayınlar Mısırlı yıldızın Trabzon'a gelişini manşetlerine taşıdı.
KICKER: SÜPER YILDIZA BÜYÜK KARŞILAMA
Alman basınının önde gelen spor yayınlarından Kicker, Mohamed Salah'ın sözleşmesini imzalamak için Trabzon'a geldiğini yazdı. Haberde bordo-mavili taraftarların Mısırlı süper yıldız için düzenlediği coşkulu karşılama ön plana çıkarıldı.
Kicker, Salah'ın Trabzon'a gelişini ve taraftarların oluşturduğu atmosferi, transferin dünya futbolundaki etkisini gösteren başlıca ayrıntılar arasında sundu.
L'ÉQUIPE: TRABZON'DA ŞİMDİDEN ÇILGINLIK
Fransız spor gazetesi L'Équipe, Mohamed Salah'ın Trabzon'a gelişinin kentte büyük bir heyecan oluşturduğunu yazdı. Fransız basını, yaşanan coşkuyu "Şampiyon olmuşuz gibi aynı sevinci hissediyorum" sözleriyle okuyucularına taşıdı.
Marca ise transferi "İnanılmaz! Salah Trabzonspor'a imza attı" başlığıyla duyurdu. İspanyol gazetesi, dünya yıldızının kariyerindeki yeni durağının Trabzonspor olmasını dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkardı.
TYC SPORTS: TRABZONSPOR'UN YENİ OYUNCUSU OLACAK
Arjantin merkezli TyC Sports, "Mohamed Salah, Trabzonspor'un Türkiye'deki yeni oyuncusu olacak" başlığını kullandı. Güney Amerika basını, yıldız futbolcunun Avrupa kariyerindeki yeni sayfasına geniş yer ayırdı.
The Sun ise Salah'ın Türkiye'ye inişinin ardından büyük bir taraftar topluluğu tarafından karşılandığını yazdı. İngiliz gazetesi, Mısırlı futbolcunun Trabzonspor formasıyla ilk kez görüntülenmesini de haberinin merkezine aldı.
THE GUARDIAN: TRABZON, HAZIR MISIN?
The Guardian, Mohamed Salah'ın Trabzonspor transferini "Trabzon, hazır mısın?" başlığıyla duyurdu. İngiliz yayın organı, yıldız oyuncunun bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldiğini yazdı.
The Telegraph da Salah'ın Trabzonspor'a imza sürecini manşetine taşıdı. İngiliz basınının iki önemli gazetesi, transferi hem Salah'ın kariyeri hem de Türk futbolu açısından dikkat çekici bir gelişme olarak ele aldı.
İTALYAN BASINI TARAFTARIN COŞKUSUNU YAZDI
La Gazzetta dello Sport, Trabzonspor taraftarlarının Salah'a gösterdiği ilgiyi ön plana çıkardı. İtalyan gazetesi, binlerce taraftarın yıldız oyuncuyu karşılamasını ve tribün atmosferini manşetine taşıdı.
Portekiz basınından A Bola da Salah'ın Türkiye'ye gelişinin büyük coşkuya yol açtığını yazdı. Avrupa basını, özellikle Trabzon'da oluşan kalabalık ve bordo-mavili taraftarların transfer heyecanı üzerinde durdu.
AL AIN NEWS TRABZONSPOR'UN HİKÂYESİNİ ANLATTI
Al Ain News, Mohamed Salah'ın tercih ettiği Türk kulübü Trabzonspor'un hikâyesine odaklandı. Arap basını, bordo-mavili kulübün tarihini ve Türk futbolundaki konumunu Salah transferi üzerinden okuyucularına anlattı.
Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a gelişi böylece yalnızca bir transfer haberi olarak kalmadı. Dünya basını, bordo-mavili kulübü, Trabzon şehrini ve taraftarların oluşturduğu atmosferi de geniş biçimde gündemine aldı.