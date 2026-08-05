Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah dünyayı salladı: Çılgınlık yaşıyor

TYC SPORTS: TRABZONSPOR'UN YENİ OYUNCUSU OLACAK Arjantin merkezli TyC Sports, "Mohamed Salah, Trabzonspor'un Türkiye'deki yeni oyuncusu olacak" başlığını kullandı. Güney Amerika basını, yıldız futbolcunun Avrupa kariyerindeki yeni sayfasına geniş yer ayırdı. The Sun ise Salah'ın Türkiye'ye inişinin ardından büyük bir taraftar topluluğu tarafından karşılandığını yazdı. İngiliz gazetesi, Mısırlı futbolcunun Trabzonspor formasıyla ilk kez görüntülenmesini de haberinin merkezine aldı.

THE GUARDIAN: TRABZON, HAZIR MISIN? The Guardian, Mohamed Salah'ın Trabzonspor transferini "Trabzon, hazır mısın?" başlığıyla duyurdu. İngiliz yayın organı, yıldız oyuncunun bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldiğini yazdı. The Telegraph da Salah'ın Trabzonspor'a imza sürecini manşetine taşıdı. İngiliz basınının iki önemli gazetesi, transferi hem Salah'ın kariyeri hem de Türk futbolu açısından dikkat çekici bir gelişme olarak ele aldı.