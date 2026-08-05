Muhammed Salah'ın forma numarası belli oldu! Yıldız futbolcudan jest
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Muhammed Salah'ın formasında taşıyacağı numara kesinleşti. Mısırlı futbolcu daha önce kendisiyle özdeşleşen 11 numara yerine 10'u terletecek.
Trabzonspor büyük titizlikle yürüttüğü Muhammed Salah'ın transferini tamamladı. Mısırlı futbolcu İstanbul'a ayak bastı ve taraftarlar sahaya çıkacağı günü merakla bekliyor.
Yıldız oyuncunun bordo-mavili forma üzerinde taşıyacağı numara da belli oldu. İlk etapta 11'i tercih etmesi beklenen Salah, Mısır'da giydiği 10 numarayı seçti. Geçen sezon bu numarayı terleten Ernest Muçi, hakkından feragat ederek tecrübeli kanat oyuncusuna jest yaptı.
❤️💙 𝟏𝟎 𝐧𝐮𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 baskılı formalarımız, şimdi tüm TS Club'larda! pic.twitter.com/epYuCdOlbD— TS Club (@tsclub) August 5, 2026
DÜNYA KUPASI'NDA 10 NUMARA GİYDİ
Muhammed Salah, ülkesi Mısır'ın formasını terlettiği Dünya Kupası'nda da 10 numarayla mücadele vermiş ancak ülkesinin Arjantin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenilerek elenmesine engel olamamıştı.
Salah şu ana kadar 119 kez milli takım adına sahaya çıktı.