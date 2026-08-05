Muhammed Salah'ın forma numarası belli oldu! Yıldız futbolcudan jest

Muhammed Salah sağlık kontrolünden geçti (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

Yıldız oyuncunun bordo-mavili forma üzerinde taşıyacağı numara da belli oldu. İlk etapta 11'i tercih etmesi beklenen Salah, Mısır'da giydiği 10 numarayı seçti. Geçen sezon bu numarayı terleten Ernest Muçi, hakkından feragat ederek tecrübeli kanat oyuncusuna jest yaptı.