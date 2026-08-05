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Muhammed Salah'ın forma numarası belli oldu! Yıldız futbolcudan jest

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Muhammed Salah'ın formasında taşıyacağı numara kesinleşti. Mısırlı futbolcu daha önce kendisiyle özdeşleşen 11 numara yerine 10'u terletecek.

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Muhammed Salah'ın forma numarası belli oldu! Yıldız futbolcudan jest

Trabzonspor büyük titizlikle yürüttüğü Muhammed Salah'ın transferini tamamladı. Mısırlı futbolcu İstanbul'a ayak bastı ve taraftarlar sahaya çıkacağı günü merakla bekliyor.

Muhammed Salah sağlık kontrolünden geçti (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)Muhammed Salah sağlık kontrolünden geçti (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

Yıldız oyuncunun bordo-mavili forma üzerinde taşıyacağı numara da belli oldu. İlk etapta 11'i tercih etmesi beklenen Salah, Mısır'da giydiği 10 numarayı seçti. Geçen sezon bu numarayı terleten Ernest Muçi, hakkından feragat ederek tecrübeli kanat oyuncusuna jest yaptı.

Muhammed Salah 10 numaralı formayı giyecekMuhammed Salah 10 numaralı formayı giyecek

DÜNYA KUPASI'NDA 10 NUMARA GİYDİ

Muhammed Salah, ülkesi Mısır'ın formasını terlettiği Dünya Kupası'nda da 10 numarayla mücadele vermiş ancak ülkesinin Arjantin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenilerek elenmesine engel olamamıştı.

Salah şu ana kadar 119 kez milli takım adına sahaya çıktı.

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Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor

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