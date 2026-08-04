Trabzonspor'dan Shomurodov hamlesi! Krallar buluşacak

Trabzonspor, yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrası 18 yaşındaki Rene Mitongo'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, genç futbolcuyu düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı değerlendiriyor. Bu plan doğrultusunda Karadeniz ekibi, hücum hattına tecrübeli bir golcü transferi yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

Shomurodov

SHOMURODOV LİSTENİN İLK SIRALARINDA Trabzonspor'un forvet adayları arasında Başakşehir'de forma giyen Eldor Shomurodov'un öne çıktığı belirtildi. Alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürerken, teknik direktör Fatih Tekke'nin Özbek golcüyü kadrosunda görmek istediği ve deneyimli oyuncuyu öncelikli adaylardan biri olarak değerlendirdiği ifade edildi. Yönetimin, transferin mali şartlarını öğrenmek amacıyla Başakşehir ile ilk teması kurduğu öğrenildi.