Trabzonspor'dan Shomurodov hamlesi! Krallar buluşacak
Felipe Augusto'nun yerine 18 yaşındaki Rene Mitongo'yu kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden birinin Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov olduğu öğrenildi. Transfer gerçekleşirse geçtiğimiz sezonu gol kralları Onuachu ve Shomurodov aynı takımda olacak.
Trabzonspor, yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrası 18 yaşındaki Rene Mitongo'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, genç futbolcuyu düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı değerlendiriyor.
Bu plan doğrultusunda Karadeniz ekibi, hücum hattına tecrübeli bir golcü transferi yapmak için girişimlerini hızlandırdı.
SHOMURODOV LİSTENİN İLK SIRALARINDA
Trabzonspor'un forvet adayları arasında Başakşehir'de forma giyen Eldor Shomurodov'un öne çıktığı belirtildi.
Alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürerken, teknik direktör Fatih Tekke'nin Özbek golcüyü kadrosunda görmek istediği ve deneyimli oyuncuyu öncelikli adaylardan biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Yönetimin, transferin mali şartlarını öğrenmek amacıyla Başakşehir ile ilk teması kurduğu öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR BONSERVİSİNİ BU YAZ ALDI
Shomurodov, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Paul Onuachu ile birlikte 22 gol kaydederek gol krallığını paylaşmıştı.
İstanbul ekibi, oyuncuyu 2025 yılında Serie A temsilcisi Roma'dan kiralamak için 3 milyon euro ödeme yaptı.
Başakşehir, kiralık sözleşmesinde yer alan 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu bu yaz kullanarak 31 yaşındaki futbolcunun bonservisini aldı.
Böylece Özbek forvetin kulübe toplam maliyeti 5.8 milyon euroya ulaştı.