Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş - Trabzonspor

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda play-off turunda Dinamo Zagreb - Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile mücadele edecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu turu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer alma hakkı kazanacak.

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