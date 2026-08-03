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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tamamlandı. Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi netleşirken, Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip de belli oldu.

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kura sonucunda organizasyona doğrudan play-off turundan katılan Trabzonspor'un rakibi belirlenirken, Beşiktaş'ın da turu geçmesi halinde eşleşeceği takım netlik kazandı.

Beşiktaş - TrabzonsporBeşiktaş - Trabzonspor
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı galibi ile eşleşti.

Polonya temsilcisi Gornik Zabrze, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye elendi.

Trabzonspor, iki maç sonunda rakibini elemesi halinde lig aşamasına yükselecek.

Beşiktaş - TrabzonsporBeşiktaş - Trabzonspor
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda play-off turunda Dinamo Zagreb - Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile mücadele edecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu turu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer alma hakkı kazanacak.

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu!-4 Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu!-5 Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu!-6

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