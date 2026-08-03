Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tamamlandı. Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi netleşirken, Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Kura sonucunda organizasyona doğrudan play-off turundan katılan Trabzonspor'un rakibi belirlenirken, Beşiktaş'ın da turu geçmesi halinde eşleşeceği takım netlik kazandı.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU
Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı galibi ile eşleşti.
Polonya temsilcisi Gornik Zabrze, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye elendi.
Trabzonspor, iki maç sonunda rakibini elemesi halinde lig aşamasına yükselecek.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda play-off turunda Dinamo Zagreb - Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile mücadele edecek.
Siyah-beyazlı ekip, bu turu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer alma hakkı kazanacak.