Fırtına kazandı Muçi şov yaptı! Trabzonspor - Udinese: 1-0
Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Udinese ile karşılaşan Trabzonspor, Ernest Muçi’nin 4. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bordo-mavililer, kamp dönemindeki ilk galibiyetini İtalyan ekibi karşısında aldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kamp dönemindeki üçüncü ve son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Ernest Muçi'nin henüz 4. dakikada attığı golle İtalyan temsilcisini 1-0 mağlup ederek hazırlık dönemindeki ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın geri kalanında skor değişmedi. Trabzonspor, erken bulduğu golün avantajını maçın sonuna kadar korudu ve Avusturya kampını galibiyetle tamamladı.
MUÇİ 4. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Trabzonspor karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 4. dakikada öne geçti. Ernest Muçi, Udinese ağlarını havalandırarak bordo-mavili ekibe maçın tek golünü kazandırdı.
İtalyan temsilcisi beraberlik için fırsatlar ararken Trabzonspor savunması skor üstünlüğünü korudu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer sahadan 1-0 galip ayrıldı.
KAMPTAKİ İLK GALİBİYET
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, ikinci karşılaşmasında Katar temsilcisi Al-Sadd'a 1-0 yenildi.
Udinese karşısında kazanan Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı üç hazırlık maçını bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı. Bordo-mavili ekip bu karşılaşmalarda bir gol atarken kalesinde dört gol gördü.
MUÇİ'DEN YÜZDE 93 PAS İSABETİ
Ernest Muçi, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golün yanı sıra pas performansıyla da öne çıktı. Bordo-mavili futbolcu, Udinese karşısında yüzde 93 pas isabet oranına ulaştı ve girdiği ikili mücadelelerin ikisini kazandı.
Geride kalan sezonda Paul Onuachu ile birlikte Trabzonspor'un hücum hattındaki etkili isimleri arasında yer alan Muçi, yeni sezon hazırlıklarında da skor katkısı verdi.
ARAL ŞİMŞİR ÖN PLANA ÇIKTI
Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, Udinese karşısında girdiği sekiz ikili mücadelenin beşini kazandı. Genç futbolcu ayrıca bir pas arası ve bir top çalmayla savunmaya katkı sağladı.
Hücumda iki kilit pas üreten Aral Şimşir, hazırlık maçındaki çok yönlü performansıyla teknik heyete olumlu sinyaller verdi.
TEKKE'DEN AÇIKLAMA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-0 kazanılan Udinese maçının ardından Mohamed Salah sorusunu yanıtladı. Tekke, "Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Şu an bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Genel hatlarıyla kamp çok iyi geçti." dedi.