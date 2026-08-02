Fırtına kazandı Muçi şov yaptı! Trabzonspor - Udinese: 1-0

Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, Udinese karşısında girdiği sekiz ikili mücadelenin beşini kazandı. Genç futbolcu ayrıca bir pas arası ve bir top çalmayla savunmaya katkı sağladı.

Fatih Tekke

TEKKE'DEN AÇIKLAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-0 kazanılan Udinese maçının ardından Mohamed Salah sorusunu yanıtladı. Tekke, "Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Şu an bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Genel hatlarıyla kamp çok iyi geçti." dedi.