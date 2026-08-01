Ertuğrul Doğan'dan Muhammed Salah açıklaması: Anlaşma yok

Muhammed Salah

DOĞAN'DAN YALANLAMA

Başkan Ertuğrul Doğan A Spor'da; "Bir sürü bir şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir. Böyle bir şey yok! Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından biri. Salah'ı kim istemez. Bizimle böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum, anlatamıyorum herhalde. Böyle bir anlaşma yok!" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan 'Muhammed Salah' iddialarını yalanladı