Ertuğrul Doğan'dan Muhammed Salah açıklaması: Anlaşma yok
Trabzonspor'un Liverpool'dan ayrlan Muhammed Salah ile ilgilendiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu yönünde iddialar gündeme oturmuştu. Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına katılarak anlaşma olmadığını söyledi.
Trabzonspor, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için girişimlerini hızlandırdı.
Liverpool ile yollarını ayıran Muhammed Salah'ın transferi için harekete geçtiği iddia edilen bordo-mavililerin, yıldız futbolcunun menajeriyle resmi temaslara başladığı öne sürülmüştü.
DOĞAN'DAN YALANLAMA
Başkan Ertuğrul Doğan A Spor'da; "Bir sürü bir şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir. Böyle bir şey yok! Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından biri. Salah'ı kim istemez. Bizimle böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum, anlatamıyorum herhalde. Böyle bir anlaşma yok!" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ile adı anılan Muhammed Salah için menajeri Ramy Abbas, Beşiktaş ile de görüşmüş ancak forma satışından alınması talep edilen forma satış geliri sebebiyle masadan kalkmıştı. Ayrıca siyah-beyazlılar da Abbas'ın menajerlik ücreti için talebini geri çevirmişti.
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22 GOLLÜK KATKISI VAR
Muhammed Salah, Liverpool formasıyla geride kalan sezonda 41 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 10 da asist üreterek sezonu toplam 22 gole katkıyla tamamladı.
Trabzonspor ile oyuncu cephesi arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor.