Trabzonspor'dan Muhammed Salah bombası! Anlaşma çok yakın
Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ın transferi için resmi adım attı. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldızın menajeriyle görüşmelere başlarken iki yıllık sözleşme ve sponsor destekli maaş modeli sundu. Trabzonspor, Salah'a yıllık 16-17 milyon euro seviyesinde maaş teklif etmeyi planlıyor.
Trabzonspor, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için girişimlerini hızlandırdı.
Liverpool ile yollarını ayıran Muhammed Salah'ın transferi için harekete geçen bordo-mavililer, yıldız futbolcunun menajeriyle resmi temaslara başladı.
Kulüp, deneyimli oyuncuya teklifini iletirken görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.
RESMİ TEKLİF MASADA
A Spor'un haberine göre Trabzonspor, 34 yaşındaki kanat oyuncusuna iki yıllık sözleşme önerdi. Bordo-mavili yönetim, Salah'a yıllık 16-17 milyon euro seviyesinde maaş teklif etmeyi planlıyor. Bu ücretin tamamı kulüp bütçesinden karşılanmayacak. Finansman modelinde sponsor desteği kullanılacak ve maliyet farklı sponsorlar arasında paylaştırılacak.
Görüşmeler sırasında futbolcunun forma satışlarından ek gelir elde etmesini sağlayacak bir paylaşım modelinin ise gündeme gelmediği belirtildi.
SPONSOR GÖRÜŞMELERİ DE YAPILACAK
Transfer sürecinde yalnızca oyuncu cephesiyle temas kurmayan Trabzonspor, Muhammed Salah'ın iş ortakları ve sponsorlarıyla da görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyor.
Kulüp, bu temaslarla transferin ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Öte yandan Mısırlı yıldızın ismi uzun süredir Beşiktaş ile de anılıyor.
Siyah-beyazlıların daha önce gündemine aldığı Salah için Trabzonspor'un resmi teklif aşamasına geçmesi transfer yarışında yeni bir gelişme olarak öne çıktı.
Muhammed Salah, Liverpool formasıyla geride kalan sezonda 41 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 10 da asist üreterek sezonu toplam 22 gole katkıyla tamamladı.
Trabzonspor ile oyuncu cephesi arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor.