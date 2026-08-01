Trabzonspor'dan Muhammed Salah bombası! Anlaşma çok yakın

Liverpool ile yollarını ayıran Muhammed Salah'ın transferi için harekete geçen bordo-mavililer, yıldız futbolcunun menajeriyle resmi temaslara başladı.

Trabzonspor, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için girişimlerini hızlandırdı.

Muhammed Salah

RESMİ TEKLİF MASADA

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, 34 yaşındaki kanat oyuncusuna iki yıllık sözleşme önerdi. Bordo-mavili yönetim, Salah'a yıllık 16-17 milyon euro seviyesinde maaş teklif etmeyi planlıyor. Bu ücretin tamamı kulüp bütçesinden karşılanmayacak. Finansman modelinde sponsor desteği kullanılacak ve maliyet farklı sponsorlar arasında paylaştırılacak.

Görüşmeler sırasında futbolcunun forma satışlarından ek gelir elde etmesini sağlayacak bir paylaşım modelinin ise gündeme gelmediği belirtildi.