Trabzonspor'un yeni transfari Noah Saviolo özel açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki sol kanat "Ligde kalitelirakipler ve güçlü kadrolar varama bu durum onlardan korkacağımızveya boyun eğeceğimizanlamına gelmez. Bu bir yarışmave günün sonunda en iyi olankazanır. İyi çalışır, sahada disiplinimizikorur ve kazanmak içingereken her şeyi yaparsak buligi şampiyon olarak tamamlamamamıziçin hiçbir sebep yok. Biz bu ligin en iyi ekiplerinden birisiyiz gerçekten" ifadelerini kullandı.