CANLI YAYIN
Geri

Fırtına’nın 22 yaşındaki yıldızından rakiplere gözdağı: Kimseden korkumuz yok

Noah Saviolo, "Kimseden korkumuz yok" diyerek hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti. Genç futbolcu ayrıca "Takımda Onuachu gibi futbolcular bizim için rol model" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fırtına’nın 22 yaşındaki yıldızından rakiplere gözdağı: Kimseden korkumuz yok

Trabzonspor'un yeni transfari Noah Saviolo özel açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki sol kanat "Ligde kalitelirakipler ve güçlü kadrolar varama bu durum onlardan korkacağımızveya boyun eğeceğimizanlamına gelmez. Bu bir yarışmave günün sonunda en iyi olankazanır. İyi çalışır, sahada disiplinimizikorur ve kazanmak içingereken her şeyi yaparsak buligi şampiyon olarak tamamlamamamıziçin hiçbir sebep yok. Biz bu ligin en iyi ekiplerinden birisiyiz gerçekten" ifadelerini kullandı.

Portekizli genç futbolcu Noah Saviolo, Trabzonspor’la ilgili arkadaşımız Yunus Emre Sel’e çok özel açıklamalar yaptı.Portekizli genç futbolcu Noah Saviolo, Trabzonspor’la ilgili arkadaşımız Yunus Emre Sel’e çok özel açıklamalar yaptı.

Portekizli futbolcu "Savic, Onuachu ve Onana gibi büyük kariyerlere sahip bu futbolcular bizim için takımda birer rol model" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fırtına’nın 22 yaşındaki yıldızından rakiplere gözdağı: Kimseden korkumuz yok-3 Fırtına’nın 22 yaşındaki yıldızından rakiplere gözdağı: Kimseden korkumuz yok-4 Fırtına’nın 22 yaşındaki yıldızından rakiplere gözdağı: Kimseden korkumuz yok-5
Trabzonspor'a bir gol kralı daha! Transferin gözdesi Eldor Shomurodov
SONRAKİ HABER

Trabzonspor'a bir gol kralı daha!
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler