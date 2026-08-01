Fırtına’nın 22 yaşındaki yıldızından rakiplere gözdağı: Kimseden korkumuz yok
Noah Saviolo, "Kimseden korkumuz yok" diyerek hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti. Genç futbolcu ayrıca "Takımda Onuachu gibi futbolcular bizim için rol model" ifadesini kullandı.
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Trabzonspor'un yeni transfari Noah Saviolo özel açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki sol kanat "Ligde kalitelirakipler ve güçlü kadrolar varama bu durum onlardan korkacağımızveya boyun eğeceğimizanlamına gelmez. Bu bir yarışmave günün sonunda en iyi olankazanır. İyi çalışır, sahada disiplinimizikorur ve kazanmak içingereken her şeyi yaparsak buligi şampiyon olarak tamamlamamamıziçin hiçbir sebep yok. Biz bu ligin en iyi ekiplerinden birisiyiz gerçekten" ifadelerini kullandı.
Portekizli futbolcu "Savic, Onuachu ve Onana gibi büyük kariyerlere sahip bu futbolcular bizim için takımda birer rol model" şeklinde konuştu.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Trabzonspor