Trabzonspor'a bir gol kralı daha! Transferin gözdesi Eldor Shomurodov

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, hücum hattı için Eldor Shomurodov'u gündemine aldı. Son olarak 18 yaşındaki santrfor René Mitongo'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, Başakşehir forması giyen 31 yaşındaki Özbekistanlı golcü için ilk teması kurdu. A Spor'un haberine göre Trabzonspor, şu ana kadar Başakşehir'e veya oyuncu cephesine resmî teklif sunmadı.

İLK TEMAS KURULDU

Trabzonspor yönetimi, Eldor Shomurodov'un transfer şartlarını öğrenmek için ilk görüşmeleri yaptı. Bordo-mavililer, Başakşehir'in bonservis talebi ile oyuncunun sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Trabzonspor henüz resmî teklif aşamasına geçmedi. Yönetim, mali şartların uygun hale gelmesi durumunda görüşmeleri ilerletecek.