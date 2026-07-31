Trabzonspor'a bir gol kralı daha! Transferin gözdesi Eldor Shomurodov
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov’u transfer listesine aldı. A Spor’un haberine göre bordo-mavililer, geçen sezon Süper Lig’de 23 gol atan Özbekistanlı santrfor için ilk teması kurdu.
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, hücum hattı için Eldor Shomurodov'u gündemine aldı. Son olarak 18 yaşındaki santrfor René Mitongo'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, Başakşehir forması giyen 31 yaşındaki Özbekistanlı golcü için ilk teması kurdu. A Spor'un haberine göre Trabzonspor, şu ana kadar Başakşehir'e veya oyuncu cephesine resmî teklif sunmadı.
İLK TEMAS KURULDU
Trabzonspor yönetimi, Eldor Shomurodov'un transfer şartlarını öğrenmek için ilk görüşmeleri yaptı. Bordo-mavililer, Başakşehir'in bonservis talebi ile oyuncunun sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Trabzonspor henüz resmî teklif aşamasına geçmedi. Yönetim, mali şartların uygun hale gelmesi durumunda görüşmeleri ilerletecek.
TRANSFERİN ÖNÜNDE İKİ ENGEL VAR
Eldor Shomurodov'un yüksek maliyeti, transferin önündeki ilk engeli oluşturuyor. Trabzonspor'un yabancı oyuncu kontenjanındaki mevcut durum da yönetimin hareket alanını daraltıyor. Bordo-mavililerin Shomurodov için resmî teklif hazırlamadan önce yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor. Başakşehir'in talep edeceği bonservis bedeli ile oyuncunun yıllık ücreti de transferin mali çerçevesini şekillendirecek.
ŞARTLAR OLUŞURSA YENİ HAMLE GELECEK
Trabzonspor, mali şartların uygun hale gelmesi ve yabancı kontenjanında yer açılması halinde Shomurodov için yeniden görüşme yapacak. Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü, İstanbul ekibinin kadro planlamasında önemli bir yere sahip.
Yönetim, resmî teklif öncesinde transferin toplam maliyetini göz önüne alacak ve rotasını buna göre belirleyecek.
44 MAÇTA 29 GOLE KATKI
Eldor Shomurodov, geçen sezon Başakşehir formasıyla 44 resmî karşılaşmaya çıktı. Özbekistanlı santrfor bu maçlarda 23 gol attı ve 6 asist yaptı.
Shomurodov böylece sezonu 29 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Tecrübeli forvet, Süper Lig'de attığı 23 golle Paul Onuachu ile gol krallığını paylaştı.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK
Eldor Shomurodov'un Başakşehir ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Uzun sözleşme süresi, Başakşehir'in transfer görüşmelerindeki pazarlık gücünü artırıyor.