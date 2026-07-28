Muhammed Salah Trabzonspor'a mı? Beşiktaş'ın anlaşamadığı yıldız futbolcu ile ilgili flaş iddia!

Muhammed Salah

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN MENAJERLİK VURGUSU

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında Salah transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kulübün belirlediği transfer politikasının dışına çıkılmayacağını belirten Özen, başkanın menajer komisyonu konusunda taviz vermediğini ifade etti.

Özen açıklamasında, "Kulübün bir politikası var, bu politikanın dışına çıkamaz. Sayın Başkanımız duracağı yeri çok iyi tespit etti ve orada kaldı. Menajerlik yasal bir iş, yasal bir komisyon tutarı var, bunun üstüne çıkmak illegal bir durumu da bulundurur. Söz konusu Beşiktaş'sa bu duruma girmemek de Beşiktaşlılığın gereğidir. Başkan, popülist bir karar vermeyerek masadan 'şimdilik kalktı'" ifadelerini kullandı.