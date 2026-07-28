Muhammed Salah Trabzonspor'a mı? Beşiktaş'ın anlaşamadığı yıldız futbolcu ile ilgili flaş iddia!
Beşiktaş'ın menajer komisyonu nedeniyle masadan kalktığı öne sürülen Muhammed Salah için bu kez Trabzonspor devreye girdi. İddiaya göre bordo-mavililer, Mısırlı yıldızla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, çıkan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
Beşiktaş ile yürüttüğü transfer görüşmeleri menajer komisyonu nedeniyle sonuçsuz kalan Muhammed Salah hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, 34 yaşındaki Mısırlı yıldız için girişimlerini hızlandırdığı ve oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN MENAJERLİK VURGUSU
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında Salah transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kulübün belirlediği transfer politikasının dışına çıkılmayacağını belirten Özen, başkanın menajer komisyonu konusunda taviz vermediğini ifade etti.
Özen açıklamasında, "Kulübün bir politikası var, bu politikanın dışına çıkamaz. Sayın Başkanımız duracağı yeri çok iyi tespit etti ve orada kaldı. Menajerlik yasal bir iş, yasal bir komisyon tutarı var, bunun üstüne çıkmak illegal bir durumu da bulundurur. Söz konusu Beşiktaş'sa bu duruma girmemek de Beşiktaşlılığın gereğidir. Başkan, popülist bir karar vermeyerek masadan 'şimdilik kalktı'" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ MESAFE
Sports Dijitale'nin haberine göre Trabzonspor, Muhammed Salah ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Tarafların transferin ana şartlarında önemli ilerleme kaydettiği belirtilirken, sürecin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği aktarıldı.
ERTUĞRUL DOĞAN YALANLADI
Transfer iddiasıyla ilgili Trabzonspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak Beyaz TV'nin haberine göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
Salah, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 41 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Deneyimli futbolcu bu süreçte 12 gol atarken 10 da asist üreterek takımına toplam 22 gole doğrudan katkı sağladı.