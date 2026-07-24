Ruslan Malinovskyi'den Fatih Tekke açıklaması: İtalya'daki hocalar gibi!

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ruslan Malinovskyi basın mensuplarının karşısına çıktı. Yıldız futbolcu önemli açıklamalarda bulundu. "HOCAMIZIN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUZ" Yeni sezon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sözlerine başlayan Ruslan Malinovskyi, "Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olmasını umuyorum. İyi çalışıyoruz. Bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak. Takıma geleli bir iki hafta oldu belki ama arkadaşlarımın harika insanlar olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var. İlk etap çalışmalarımızı fiziksel çalışmalar üzerine yoğunlaştırdık. Bunları sezon boyunca yapmanız çok mümkün değil. Oynayacağımız maçların fiziksel hazırlığını bu dönemde gerçekleştiriyoruz. Fatih Hoca ile olan görüşmemizde toplantı da yapmıştık. Hocamızın genel oyun prensiplerini, nasıl oynamak istediğini ve bizden beklentilerini biliyoruz. Hocamız da bunları bize anlattı. Ben orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki üç pozisyonda da görev alabiliyorum. İtalya'daki tecrübemle birlikte hocamızın benden beklentilerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Orada da önemli bir dönem geçirdim. Bizim için bir hazırlık dönemi. Bu nedenle hazırlık maçlarının önemi çok büyük. Eksiklerimizi ve belki daha iyisini nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Bu maçları da avantaj olarak kullanmaya çalışacağız" dedi.

Ruslan Malinovskyi "HEYECAN YERİNİ SAKİNLİĞE BIRAKTI" Türkiye ligine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli futbolcu, "Bir maça çıktıktan sonra belki daha net cevap verebilirim. Türkiye Ligi'ni araştırdığımda şunu gördüm: Fiziksel mücadelenin de öne çıktığı bir lig. Bazı maçlarda direkt oyunun tercih edildiği bir lig ama bazı maçlarda pozisyon almanın öne çıktığı bir lig. Dolayısıyla iki açıdan da kendimi değerlendirmem gerekir. İlk soruda da söylemiştim. Benim nerede olacağım hocamıza bağlı olacak. Eğer hocamız beni daha geride konumlandırmak isterse elbette elimden geleni yapacağım. Hocamız, 'Hayır, daha ileride oynayacaksın' derse yine daha önce elde ettiğim tecrübelerle birlikte oynadığım maçlarda takıma nasıl katkı sağlayacağımı herkese göstermek istiyorum. Mental açıdan bir futbolcu olarak 25-26 yaşlarınızda futbol oynadığınızda içinizde, karnınızın tam ortasında her zaman bir heyecan hissedersiniz. Bu heyecan elbette sizi daha ileriye götürmeye çalışır ama 30'lu yaşlara geldiğinizde, kendimi değerlendirecek olursam yaklaşık 35-40 Avrupa Ligi ve yaklaşık 20 Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra bu heyecan yerini biraz daha sakinliğe bırakır. İşleri biraz daha sakinlikle halletmeye çalışırsınız. Ben de takımıma bu şekilde yardımcı olarak elimden geleni yapmaya çalışacağım. Biz futbolcular çok şanslı insanlarız. Çünkü sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sevdiğimiz işi yaptığımız için para kazanıyoruz. Ben de bu nedenle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugüne kadar hep böyle oldu. Oynadığım maçlarda edindiğim tecrübelerle de takımıma en iyi katkıyı sunmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. "TARAFTARIMIZ İÇİN EN İYİ PERFORMANSIMI GÖSTERMEYE ÇALIŞACAĞIM" Taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye değinen 33 yaşındaki oyuncu, "Harika bir karşılama oldu. Gelmeden önce de böyle olacağını biliyordum. Ben de çok mutlu oldum. Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığının, futbolun tam içinde olduğunun ve sonuçlardan büyük bir mutluluk ya da üzüntü duyduğunun farkındayım. Ben de onları mutlu etmeye çalışacağım. Futbolda en önemli şey performansınızdır. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsanız sonuç da alabilirsiniz ve arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız olur. Ben de bunu yapmaya, sonuç almaya çalışacağım. En iyi performansımızı takımımız ve taraftarımız için göstermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarım gayet kaliteli oyuncular. Aramıza çok oyuncu katıldı. Bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini ve neler yapabileceklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamız aslında İtalya'daki teknik direktörler gibi. En küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya ve en önemli detayları göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.