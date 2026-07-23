Trabzonspor'un yeni yıldız adayı Nwakaeme'den: Transfer için Ebenezer Akinsanmiro önerisi

Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transfer olmasının ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Trabzonspor'a, Anthony Nwakaeme'den dikkat çeken bir öneri geldi. Nijeryalı futbolcu, Inter forması giyen vatandaşı Ebenezer Akinsanmiro'ya kefil oldu. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo-mavililer, Christ Inao Oulai'nin ayrılığı sonrasında orta saha rotasyonuna dinamizm kazandıracak bir futbolcu arayışına yöneldi.

Anthony Nwakaeme NWAKAEME'DEN AKINSANMIRO ÖNERİSİ Trabzonspor formasıyla önemli başarılara imza atan Anthony Nwakaeme, vatandaşı Ebenezer Akinsanmiro'yu bordo-mavili yönetime önerdi. Nwakaeme'nin, genç futbolcunun Trabzonspor'un orta saha yapısına güç katacağına inandığı ve transfer konusunda oyuncuya kefil olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, yapılan önerinin ardından Akinsanmiro'nun şartlarını değerlendirmeye aldı.