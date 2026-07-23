Trabzonspor'un yeni yıldız adayı Nwakaeme'den: Transfer için Ebenezer Akinsanmiro önerisi
Christ Inao Oulai’nin ayrılığının ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Trabzonspor’a, Anthony Nwakaeme’den Ebenezer Akinsanmiro önerisi geldi. Inter’in genç oyuncusu için pazarlığın 10 milyon Euro’dan başladığı öğrenildi.
Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transfer olmasının ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Trabzonspor'a, Anthony Nwakaeme'den dikkat çeken bir öneri geldi. Nijeryalı futbolcu, Inter forması giyen vatandaşı Ebenezer Akinsanmiro'ya kefil oldu. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo-mavililer, Christ Inao Oulai'nin ayrılığı sonrasında orta saha rotasyonuna dinamizm kazandıracak bir futbolcu arayışına yöneldi.
NWAKAEME'DEN AKINSANMIRO ÖNERİSİ
Trabzonspor formasıyla önemli başarılara imza atan Anthony Nwakaeme, vatandaşı Ebenezer Akinsanmiro'yu bordo-mavili yönetime önerdi. Nwakaeme'nin, genç futbolcunun Trabzonspor'un orta saha yapısına güç katacağına inandığı ve transfer konusunda oyuncuya kefil olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, yapılan önerinin ardından Akinsanmiro'nun şartlarını değerlendirmeye aldı.
INTER 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Bonservisi Inter'de bulunan Ebenezer Akinsanmiro, geçtiğimiz sezonu Pisa'da kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekibinin genç orta saha için pazarlığı 10 milyon Euro'dan açtığı bilgisine ulaşıldı. Trabzonspor'un transfer görüşmelerindeki tutumu, Inter'in bonservis beklentisi ve ödeme koşullarına göre şekillenecek.
OULAI'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Trabzonspor'da kısa süre önce Christ Inao Oulai ile yollar ayrılmıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer olmuştu.
Bordo-mavililer, Oulai'nin ayrılmasıyla orta sahada oluşan boşluğu genç, dinamik ve birden fazla bölgede görev yapabilen bir oyuncuyla doldurmayı planlıyor.
Akinsanmiro'nun oyun özellikleri ve farklı pozisyonlarda kullanılabilmesi, Trabzonspor'un ilgisini artıran unsurlar arasında yer alıyor.
EBENEZER AKINSANMIRO KİMDİR?
Ebenezer Akinsanmiro, bonservisi Inter'de bulunan Nijeryalı orta saha oyuncusudur.
Geçtiğimiz sezon Pisa'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcunun ana mevkisi merkez orta saha. Akinsanmiro, ihtiyaç halinde on numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.
Orta alandaki hareketliliği ve çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Akinsanmiro, Trabzonspor'un Oulai sonrasında değerlendirdiği seçenekler arasına girdi.
Bordo-mavili yönetimin, Inter'in 10 milyon Euro seviyesindeki bonservis beklentisini değerlendirdikten sonra transferle ilgili yol haritasını belirlemesi bekleniyor.