Trabzonspor Zubkov'un yerini dolduruyor! Transferde hedef Andre Luiz

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için rotasını Yunanistan'a çevirdi. Bordo-mavililer, Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Andre Luiz'i transfer listesine aldı.

Andre Luiz Rio Ave'de de oynadı

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Trabzonspor'un Andre Luiz transferi için Olympiakos ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Yunan temsilcisinin, geçtiğimiz ara transfer döneminde Rio Ave'den 6,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı futbolcu için yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.