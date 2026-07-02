Trabzonspor Zubkov'un yerini dolduruyor! Transferde hedef Andre Luiz
Yeni sezon öncesi kanat hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Brezilyalı futbolcu Andre Luiz için girişimlere başladı. AEK'ya sattığı Oleksandr Zubkov'un ardından bordo-mavililer ilk teması kurarken Yunan ekibinin bonservis beklentisi de belli oldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için rotasını Yunanistan'a çevirdi. Bordo-mavililer, Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Andre Luiz'i transfer listesine aldı.
İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ
Trabzonspor'un Andre Luiz transferi için Olympiakos ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Yunan temsilcisinin, geçtiğimiz ara transfer döneminde Rio Ave'den 6,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı futbolcu için yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.
RIO AVE'DE PARLADI
Andre Luiz, geride kalan sezonun ilk yarısında Rio Ave formasıyla sergilediği performansla dikkat çekti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibinde çıktığı 19 resmi karşılaşmada 7 gol ve 9 asist üreterek toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.
OLYMPIAKOS'TA FORMA ŞANSI BULAMADI
Ara transfer döneminde Olympiakos'a imza atan Brezilyalı futbolcu, Yunanistan'da beklediği süreleri alamadı. 1,87 metre boyundaki oyuncu, Olympiakos formasıyla ligde çıktığı 8 maçta 1 asistlik katkı verdi. Trabzonspor'un transfer görüşmelerini önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.