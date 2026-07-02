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Fenerbahçe ve Trabzonspor 3 Temmuz'da yine karşı karşıya! Peş peşe paylaşımlar geldi

Fenerbahçe, FETÖ'nün 3 Temmuz Şike Kumpası'nın 15. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımının ardından Trabzonspor da sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla karşılık verdi.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor 3 Temmuz'da yine karşı karşıya! Peş peşe paylaşımlar geldi

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yılı nedeniyle resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, "3 Temmuz Kumpasının 15. Yılı" başlıklı paylaşımında, yaşanan süreci kulüp tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdi.

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FENERBAHÇE'DEN 3 TEMMUZ MESAJI

Fenerbahçe'nin açıklamasında, kulübün 15 yıl önce büyük bir mücadele verdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"15 yıl önce Fenerbahçe'yi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı. Fenerbahçe; Başkanıyla, yöneticileriyle, sporcularıyla ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla tek yürek oldu. Meydanlarda, adliye önlerinde ve tribünlerde tek ses yükseldi: Fenerbahçe yıkılmaz."

Açıklamada ayrıca kulübün haklılığının hukuk önünde de ortaya çıktığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin Türk sporuna katkı sunmaya aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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BİR PAYLAŞIM DAHA GELDİ

Fenerbahçe, açıklamanın ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz; meydanlarda, adliye önlerinde ve tribünlerde tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: Fenerbahçe yıkılmaz."

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TRABZONSPOR'DAN YANIT

Fenerbahçe'nin paylaşımlarının ardından Trabzonspor da resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavili kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir zaman unutmayacağız! Her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor."

Paylaşımdaki videoda ise "Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin" denildi.

Ayrıca sarı lacivertli ekibin videosu da alıntılanarak; "Söylenen; "Ne şikesi, memleket elden gidiyor." Ama; "Ben şike yaptıysam Fenerbahçe için yaptım, kendim için yapmadım" ifadelerine yer verildi.

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Sarı lacivertli kulübün "kupa müzemizde" ifadelerini kullandığı videoya Trabzonspor'dan;

"Tüm ifadelerinizde, söylemlerinizde, mahkeme salonlarında itiraf ettiniz!

Milyonlarca insanı kandırmaya çalıştınız!

Radara (!) yakalandınız!

"Mağduruz" diye ağladınız.

Bizi hiç tanımadınız!

Bu şehir, bu camia, bu coğrafya; unutmaz!

Kupamız Orada Oldukça Yüzünüz Gülmesin!

Fenerbahçeli yöneticinin 6 Temmuz 2011 tarihinde yaptığı şike itirafından:

"Birileri aracılığıyla Eskişehirspor'a teşvik primi gönderildiğini duydum." yanıtı geldi.

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