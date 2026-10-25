Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ilk yarıda bulduğu iki golle üstünlüğü ele geçirdi. Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Çorum FK ise İzmir deplasmanında rakip fileleri havalandıramadı.

Trendyol Süper Lig 'in 9. haftasında Göztepe ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexis Antunes ve 38. dakikada Juan kaydetti.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çorum FK'yı sahasında 2-0 mağlup etti. (Fotoğraf: AA)

GÖZTEPE 3. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, henüz 3. dakikada golü buldu.

Çorum FK kalecisi Marcos Felipe'nin hatasında topu kazanan Alexis Antunes, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Erken gelen golle avantajı yakalayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda ikinci gol için rakip kalede etkili olmaya devam etti.

JUAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Göztepe, karşılaşmanın 38. dakikasında bir kez daha rakip fileleri havalandırdı.

İlk golü atan Alexis Antunes'in pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Juan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marcos Felipe'nin kolunun altından ağlara gönderdi.

Brezilyalı futbolcunun golüyle skoru 2-0'a getiren Göztepe, soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.