Göz Göz'den 3'lü seri! Göztepe Çorum FK'yı 2-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri Alexis Antunes ve Juan kaydetti. Bir gol ve bir asistle oynayan Antunes, karşılaşmanın yıldızı oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexis Antunes ve 38. dakikada Juan kaydetti.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ilk yarıda bulduğu iki golle üstünlüğü ele geçirdi. Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Çorum FK ise İzmir deplasmanında rakip fileleri havalandıramadı.
GÖZTEPE 3. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, henüz 3. dakikada golü buldu.
Çorum FK kalecisi Marcos Felipe'nin hatasında topu kazanan Alexis Antunes, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Erken gelen golle avantajı yakalayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda ikinci gol için rakip kalede etkili olmaya devam etti.
JUAN FARKI İKİYE ÇIKARDI
Göztepe, karşılaşmanın 38. dakikasında bir kez daha rakip fileleri havalandırdı.
İlk golü atan Alexis Antunes'in pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Juan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marcos Felipe'nin kolunun altından ağlara gönderdi.
Brezilyalı futbolcunun golüyle skoru 2-0'a getiren Göztepe, soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.
ALEXIS ANTUNES'TEN 1 GOL, 1 ASİST
Göztepe'nin galibiyetinde Alexis Antunes öne çıkan isim oldu.
Karşılaşmanın 3. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden İsviçreli futbolcu, 38. dakikada Juan'ın attığı golün de asistini yaptı.
İlk yarıda iki gole doğrudan katkı sağlayan Antunes, Göztepe'nin üç puanında belirleyici rol oynadı.
ÇORUM FK'NIN HAMLELERİ SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ
Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ilk yarıda oyuncu değişikliğine gitti.
Konuk ekipte 33. dakikada sarı kart gören Çağlar Söyüncü, 35. dakikada yerini Markus Karlsbakk'a bıraktı.
İkinci yarıda da değişikliklerle oyuna müdahale eden Çorum FK, Göztepe'nin savunmasını aşamadı.
İlk yarıdaki iki gollü üstünlüğünü koruyan İzmir temsilcisi, mücadeleyi 2-0 kazandı.
GÖZTEPE KALESİNİ GOLE KAPATTI
Göztepe, Çorum FK karşısında skor üstünlüğünü korurken rakibine gol izni vermedi. Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Arda Özçimen, karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
İzmir temsilcisi, taraftarının önünde aldığı iki gollü galibiyetle hanesine üç puan daha yazdırdı.