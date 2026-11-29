Victor Osimhen Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Karar verildi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu gündeme geldi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı golcünün derbide oynamak istediği ancak sağlık heyetinin risk alınmaması yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi gözler Victor Osimhen'in sağlık durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcunun kritik karşılaşmadaki durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
OSIMHEN İÇİN SAĞLIK HEYETİNDEN KARAR!
A Spor'un haberine göre Victor Osimhen, deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymek istedi.
Ancak sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti, Nijeryalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle risk alınmaması yönünde görüş bildirdi.
Haberde, 27 yaşındaki santrforun Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacağı belirtildi.
DERBİDE OYNAMAK İSTİYORDU
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan Osimhen, Beşiktaş karşılaşmasında sahalara dönmeyi hedefliyordu.
Nijeryalı golcünün forma giyme isteğine rağmen sağlık ekibinin oyuncunun iyileşme sürecini ön planda tuttuğu ve derbide görev almasına onay vermediği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 21.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda üç puan ararken ev sahibi Beşiktaş da taraftarı önünde galibiyet hedefleyecek.