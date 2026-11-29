Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi gözler Victor Osimhen'in sağlık durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcunun kritik karşılaşmadaki durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.