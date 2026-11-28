Böylece Portekizli orta sahanın sözleşmesi 2028 yazına kadar uzatıldı.

İngiliz temsilcisi, mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcunun kontratındaki bir yıllık uzatma maddesini devreye soktu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United , Bruno Fernandes 'in geleceğiyle ilgili önemli bir adım attı.



BONSERVİSSİZ AYRILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Manchester United'ın bu kararı almasındaki temel nedenin, Bruno Fernandes'i sezon sonunda bonservis bedeli almadan kaybetme riskini ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

Yapılan anlaşmayla birlikte yıldız futbolcunun ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle ön sözleşme imzalamasının da önüne geçildi.