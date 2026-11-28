Galatasaray'a Bruno Fernandes şoku! İngilizler duyurdu
Manchester United, kaptanı Bruno Fernandes'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. Portekizli futbolcunun kontratı Haziran 2028'e kadar uzatılırken, yıldız ismin bonservissiz ayrılma ihtimali ortadan kaldırıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Bruno Fernandes'in geleceğiyle ilgili önemli bir adım attı.
İngiliz temsilcisi, mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcunun kontratındaki bir yıllık uzatma maddesini devreye soktu.
Böylece Portekizli orta sahanın sözleşmesi 2028 yazına kadar uzatıldı.
BONSERVİSSİZ AYRILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Manchester United'ın bu kararı almasındaki temel nedenin, Bruno Fernandes'i sezon sonunda bonservis bedeli almadan kaybetme riskini ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.
Yapılan anlaşmayla birlikte yıldız futbolcunun ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle ön sözleşme imzalamasının da önüne geçildi.
Öte yandan sözleşmenin uzatılması, Fernandes'in takımdan kesin olarak ayrılmayacağı anlamına gelmiyor.
Portekizli oyuncunun transfer olmak istemesi durumunda Manchester United'ın uygun şartlarda ayrılığa izin verebileceği ifade edildi.
GALATASARAY TRANSFERİNİ REDDETMİŞTİ
Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.
Ancak Manchester United, kaptanını satmayı düşünmediğini belirterek sarı-kırmızılıların girişimine olumsuz yanıt vermişti.
O dönemde İngiliz ekibinin Fernandes ile yeni sözleşme imzalamayı planladığı öne sürülmüş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.
Son olarak uzun vadeli kontrat görüşmelerinin askıya alınmasının ardından Manchester United, mevcut sözleşmedeki uzatma hakkını kullanmayı tercih etti.
2020 yılının ocak ayında Sporting'den 65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla 343 karşılaşmada 115 gol ve 111 asistlik performans sergiledi.
Portekizli futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi, kullanılan bir yıllık opsiyonun ardından 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olacak.