Galatasaray'da derbi öncesi flaş Osimhen gelişmesi! Risk taşıyor
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Victor Osimhen'in durumu belirsizliğini koruyor. Dizinden operasyon geçiren Nijeryalı golcüye uygulanacak testlerin ardından derbide forma giyip giyemeyeceğine karar verilecek. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyu yedek kulübesinde de olsa kadroya dahil etmek istediği öğrenildi.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde gözler Victor Osimhen'e çevrildi.
Dizinden geçirdiği operasyonun ardından bir süredir takımdan ayrı kalan Nijeryalı santrforun pazartesi günü oynanacak mücadeleye yetişip yetişemeyeceği henüz netleşmedi.
Sağlık heyeti, yıldız futbolcunun son durumunu belirlemek için bugün ve yarın çeşitli testler gerçekleştirecek.
OSIMHEN'İN OYNAMASI RİSK TAŞIYOR
Beşiktaş karşısında sahada olmak isteyen Osimhen'in henüz saha çalışmalarına başlamaması, teknik heyetin kararını zorlaştırıyor.
Nijeryalı futbolcunun fiziksel durumunun derbiye çıkmak için yeterli olup olmadığı, önümüzdeki 48 saat içinde yapılacak kontrollerle belirlenecek.
Sağlık ekibinin test sonuçlarının yanı sıra Osimhen'in vereceği fiziksel reaksiyonu da yakından takip edeceği, nihai kararın bu değerlendirmelerin ardından alınacağı belirtildi.
YEDEK KULÜBESİNDE YER ALABİLİR
Galatasaray'da Osimhen'in derbi kadrosuna yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefinin, yıldız golcüyü ilk 11'de görev yapamasa bile yedek kulübesinde bulundurmak olduğu öğrenildi.
Teknik heyetin, sağlık kontrollerinden olumlu sonuç alınması halinde Nijeryalı santrfora karşılaşmanın gidişatına göre süre vermeyi değerlendirdiği ifade edildi.