Sağlık heyeti, yıldız futbolcunun son durumunu belirlemek için bugün ve yarın çeşitli testler gerçekleştirecek.

Dizinden geçirdiği operasyonun ardından bir süredir takımdan ayrı kalan Nijeryalı santrforun pazartesi günü oynanacak mücadeleye yetişip yetişemeyeceği henüz netleşmedi.

Galatasaray 'da Beşiktaş derbisi öncesinde gözler Victor Osimhen 'e çevrildi.



OSIMHEN'İN OYNAMASI RİSK TAŞIYOR

Beşiktaş karşısında sahada olmak isteyen Osimhen'in henüz saha çalışmalarına başlamaması, teknik heyetin kararını zorlaştırıyor.

Nijeryalı futbolcunun fiziksel durumunun derbiye çıkmak için yeterli olup olmadığı, önümüzdeki 48 saat içinde yapılacak kontrollerle belirlenecek.

Sağlık ekibinin test sonuçlarının yanı sıra Osimhen'in vereceği fiziksel reaksiyonu da yakından takip edeceği, nihai kararın bu değerlendirmelerin ardından alınacağı belirtildi.