Mauro Icardi için flaş iddia! Dünya devi kapıda
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisini elinde bulunduran Mauro Icardi, Alman basınında Bayern Münih için önerilen isimlerden biri oldu. Bild, hücum hattında sakatlık sorunları yaşayan Alman devinin Arjantinli golcüyü kısa vadeli bir çözüm olarak değerlendirebileceğini yazdı.
Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Mauro Icardi'nin adı Bayern Münih ile anıldı.
Alman ekibinde Harry Kane ve Ismael Saibari'nin yaşadığı sakatlıkların ardından hücum hattına yapılabilecek takviyeler tartışılırken Bild gazetesinde Arjantinli yıldızla ilgili bir değerlendirme yayımlandı.
BAYERN MÜNİH'TE SAKATLIK SORUNU
Bayern Münih'te sakatlanan Harry Kane'in 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken Ismael Saibari'nin ise ocak ayının sonunda takıma dönmesi öngörülüyor. Hücum hattındaki eksikler nedeniyle Alman ekibinin devre arası transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği tartışılıyor.
Bild'de yer alan yorum yazısında Bayern Münih'in yüksek maliyetli bir transfer yapmak yerine sezonun kalan bölümünü geçirebileceği kısa vadeli seçeneklere yönelmesinin daha uygun olacağı savunuldu.
MAURO ICARDI ÖNERİSİ
Alman gazetesinde Mauro Icardi'nin bonservis bedeli gerektirmemesi, tecrübesi ve Galatasaray'daki son sezonunda ortaya koyduğu gol performansı öne çıkarıldı.
33 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki son sezonunda yalnızca 12 karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına rağmen ligde 14 gol kaydettiği hatırlatıldı.
Icardi'nin Bayern Münih için kısa vadeli bir alternatif olabileceği belirtilirken Arjantinli santrforla sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmasının kulübün transfer riskini azaltabileceği ifade edildi.
Bild'in değerlendirmesinde Bayern Münih'in 2020 yılında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Eric Maxim Choupo-Moting örnek gösterildi. Alman ekibi, Kamerunlu golcüyle ilk etapta bir yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bild'deki yazıda Icardi'nin transferi bir öneri olarak sunulurken Bayern Münih'in Arjantinli futbolcu için resmi bir girişimde bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.