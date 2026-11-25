Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Mauro Icardi'nin adı Bayern Münih ile anıldı. Alman ekibinde Harry Kane ve Ismael Saibari'nin yaşadığı sakatlıkların ardından hücum hattına yapılabilecek takviyeler tartışılırken Bild gazetesinde Arjantinli yıldızla ilgili bir değerlendirme yayımlandı.



BAYERN MÜNİH'TE SAKATLIK SORUNU Bayern Münih'te sakatlanan Harry Kane'in 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken Ismael Saibari'nin ise ocak ayının sonunda takıma dönmesi öngörülüyor. Hücum hattındaki eksikler nedeniyle Alman ekibinin devre arası transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği tartışılıyor. Bild'de yer alan yorum yazısında Bayern Münih'in yüksek maliyetli bir transfer yapmak yerine sezonun kalan bölümünü geçirebileceği kısa vadeli seçeneklere yönelmesinin daha uygun olacağı savunuldu.