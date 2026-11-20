Galatasaray, milli maçlar ve antrenmanlarda sakatlık yaşayan futbolcularının son durumunu paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 7 oyuncunun tedavi ve antrenman süreçlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada üç futbolcunun takımla çalışmalara katıldığı, iki oyuncunun tedavisine başlandığı, Victor Osimhen ile Rafael Leao'nun ise bireysel programlarını sürdürdüğü belirtildi.