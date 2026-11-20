Galatasaray'da sakatlık şoku! O isimler Samsun maçında yok
Galatasaray, sakatlığı bulunan 7 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılarda Aleksey Batrakov, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır takımla çalışmalara katılırken Roland Sallai ile Ismail Jakobs'un tedavisine başlandı. Victor Osimhen salon çalışmalarına geçerken Rafael Leao'nun 10 gün boyunca Doha'da tedavi göreceği duyuruldu.
Galatasaray, milli maçlar ve antrenmanlarda sakatlık yaşayan futbolcularının son durumunu paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 7 oyuncunun tedavi ve antrenman süreçlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Açıklamada üç futbolcunun takımla çalışmalara katıldığı, iki oyuncunun tedavisine başlandığı, Victor Osimhen ile Rafael Leao'nun ise bireysel programlarını sürdürdüğü belirtildi.
BATRAKOV, SANCHEZ VE UĞURCAN TAKIMLA ÇALIŞTI
Rusya'nın Venezuela ile oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan Aleksey Batrakov, tedavisinin ardından takımla çalışmalara katıldı.
Kolombiya-Şili maçında sol omzundan sakatlanan Davinson Sanchez'in MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında gerilme ve kanama tespit edildi. Kolombiyalı savunmacı, uygulanan tedavinin ardından antrenmanın tamamında yer aldı.
Milli takımda sağ omzunda esneme meydana gelen Uğurcan Çakır da tedavi sürecinin ardından son iki antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
SALLAI VE JAKOBS'UN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesindeki ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Roland Sallai'nin MR sonuçlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. Macar futbolcunun tedavisine başlandı.
Son antrenmandaki şut çalışmasında sol kasığında ağrı yaşayan Ismail Jakobs'un MR tetkiklerinde de kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Senegalli futbolcunun tedavi sürecine geçildi.
Geçen hafta sol dizinden artroskopik cerrahi operasyon geçiren Victor Osimhen ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı.
Tedavisi devam eden Rafael Leao'nun ise önceden planlanan program doğrultusunda Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği açıklandı. Portekizli futbolcu, kulüp fizyoterapisti eşliğinde 10 gün boyunca Aspetar'da tedavi ve çalışmalarını sürdürecek.