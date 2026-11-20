Galatasaray'da ayrılık yakın! İşte yeni adresi
Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Kaan Ayhan'ın Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile transfer görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin de deneyimli futbolcunun ayrılığına olumlu yaklaştığı belirtildi.
Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın geleceğiyle ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.
Bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Kulübün gelecek planlarında yer almadığı belirtilen 32 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden Almanya'da sürdürmeyi hedeflediği aktarıldı.
KAAN AYHAN WOLFSBURG İLE GÖRÜŞÜYOR
Kaan Ayhan, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg ile transfer için temas halinde.
Galatasaray'daki mevcut durumundan memnun olmadığı ifade edilen deneyimli futbolcunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.
Kariyerinin önemli bölümünü Almanya'da geçiren milli oyuncunun, Wolfsburg'a transfer olması halinde yeniden Bundesliga'da forma giyme fırsatı yakalayacağı belirtildi.
GALATASARAY YÖNETİMİ AYRILIĞA OLUMLU BAKIYOR
Galatasaray yönetiminin de Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun ayrılma talebine karşı çıkmayı düşünmediği ve transfer konusunda anlaşma sağlanması halinde sürece olumlu yaklaşacağı ifade edildi.
2023 yılında Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan Kaan Ayhan'ın sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Deneyimli futbolcunun Wolfsburg'a transferi konusunda henüz kulüpler tarafından resmi bir anlaşma açıklanmadı.