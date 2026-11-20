Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın geleceğiyle ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Kulübün gelecek planlarında yer almadığı belirtilen 32 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden Almanya'da sürdürmeyi hedeflediği aktarıldı.



KAAN AYHAN WOLFSBURG İLE GÖRÜŞÜYOR Kaan Ayhan, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg ile transfer için temas halinde. Galatasaray'daki mevcut durumundan memnun olmadığı ifade edilen deneyimli futbolcunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi. Kariyerinin önemli bölümünü Almanya'da geçiren milli oyuncunun, Wolfsburg'a transfer olması halinde yeniden Bundesliga'da forma giyme fırsatı yakalayacağı belirtildi.