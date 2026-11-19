Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde yalnızca kadroya yapılacak takviyeler değil, mevcut futbolcuların geleceği de gündemde. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki önemli isimlerinden Yunus Akgün, Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un transfer listesine girdi.

Alman temsilcisi, 26 yaşındaki milli futbolcunun transferi için ocak ayında Galatasaray ile görüşme yapmayı planlıyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin ve teknik heyetin Yunus Akgün konusunda farklı bir düşüncesi bulunuyor.