Galatasaray'ın yıldızına Alman devi talip! Ocak ayında gelecekler
Galatasaray'da Yunus Akgün için Avrupa'dan transfer iddiası gündeme geldi. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un 26 yaşındaki milli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un ayrılığa sıcak bakmadığı, yalnızca astronomik seviyede bir bonservis teklifi gelmesi durumunda transferi değerlendireceği iddia edildi.
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde yalnızca kadroya yapılacak takviyeler değil, mevcut futbolcuların geleceği de gündemde. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki önemli isimlerinden Yunus Akgün, Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un transfer listesine girdi.
Alman temsilcisi, 26 yaşındaki milli futbolcunun transferi için ocak ayında Galatasaray ile görüşme yapmayı planlıyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin ve teknik heyetin Yunus Akgün konusunda farklı bir düşüncesi bulunuyor.
BORUSSIA DORTMUND OCAK AYINI BEKLİYOR
Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'un Yunus Akgün'ün performansını takip ettiği ve ara transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüple temasa geçmeye hazırlandığı iddia edildi.
Alman ekibinin özellikle hücum hattındaki rotasyonunu güçlendirmek amacıyla milli futbolcuyu değerlendirdiği belirtilirken, Galatasaray'ın vereceği karar transferin seyrini belirleyecek.
GALATASARAY'DAN ASTRONOMİK TEKLİF ŞARTI
Galatasaray yönetiminin Yunus Akgün'ün ayrılığı konusunda tavrı net.
Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarındaki hedefleri doğrultusunda milli futbolcuyu sezonun ikinci yarısında kadroda tutmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un da Yunus'un ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.
Transfer haberlerine göre Galatasaray, yalnızca astronomik seviyede bir bonservis önerisi gelmesi durumunda ayrılık ihtimalini değerlendirecek.
Yönetimin bu yaklaşımı nedeniyle Borussia Dortmund'un olası transfer girişiminde öncelikle ekonomik şartların belirleyici olması bekleniyor.
YUNUS AKGÜN'ÜN KARARI DA BELLİ
Galatasaray'da altyapıdan yetişen Yunus Akgün'ün de sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etmek istediği belirtildi.
Milli futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasındaki yerinden ve takım içindeki rolünden memnun olduğu ifade edildi.
Galatasaray yönetimi ile oyuncunun takımda kalma yönündeki isteğinin aynı doğrultuda olması, ocak ayındaki olası ayrılık ihtimalini zayıflatan etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray, 5 Ağustos 2025 tarihinde Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattığını duyurmuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün resmî açıklamasına göre milli futbolcunun kontratı 2028-2029 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.
Bu nedenle Borussia Dortmund'un Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istemesi durumunda Galatasaray ile bonservis konusunda anlaşması gerekiyor.
15 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI
26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2026-2027 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada görev aldı.
Transfer haberlerinde paylaşılan verilere göre Yunus Akgün, bu maçlarda 3 gol ve 1 asist kaydetti.
ARA TRANSFERDE GÖZLER DORTMUND'DA
Yunus Akgün, Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Adana Demirspor ve İngiltere'nin Leicester City takımlarında kiralık olarak görev yaptı.
2024 yazında Leicester City'den dönen milli futbolcu, sarı-kırmızılıların hücum rotasyonunda önemli bir rol üstlendi.
Borussia Dortmund'un ilgisiyle yeniden transfer gündemine gelen Yunus Akgün için Galatasaray'ın önceliği oyuncuyu kadroda tutmak.
Alman kulübünün ocak ayında atabileceği olası adım ve teklifin ekonomik boyutu, transfer sürecinin en önemli belirleyicileri olacak.