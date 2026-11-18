Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer, dünya futbolunun önemli isimlerinden Toni Kroos'un açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Real Madrid ve Bayern Münih formalarıyla sayısız başarı yaşayan Alman eski futbolcu, katıldığı YouTube programında kariyeri boyunca kendisini etkileyen statları değerlendirdi.

Kroos, Galatasaray deplasmanında rakip takım oyuncularının maçın ilk dakikalarından itibaren yoğun bir ıslıkla karşılaştığını belirtti.

Deneyimli eski futbolcu, "Ali Sami Yen stadı gerçekten kulakları sağır edecek kadar gürültülü" sözleriyle sarı-kırmızılı tribünlerin kendisini ne kadar etkilediğini anlattı.

Real Madrid ve Bayern Münih'in eski yıldızı Toni Kroos, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferden övgüyle söz etti. Alman futbolcu, katıldığı YouTube programında Ali Sami Yen'de yaşadığı deneyimi anlattı. (Fotoğraf: AFP) "KULAKLARI SAĞIR EDECEK KADAR GÜRÜLTÜLÜ"

Toni Kroos, futbolculuk kariyerinde birçok önemli stadyumda sahaya çıkmasına rağmen Galatasaray deplasmanındaki atmosferin kendisinde ayrı bir iz bıraktığını söyledi. (Fotoğraf: REUTERS)



İLK DAKİKALARDAKİ BASKIYI ANLATTI

Toni Kroos'un açıklamalarında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri, karşılaşmaların başlangıcında yaşanan tribün baskısı oldu.

Alman eski futbolcu, hatırladığı karşılaşmada başlama vuruşunun kendi takımlarında olabileceğini söyledi. Top ilk kez kaybedilene kadar tribünlerden aralıksız ıslık yükseldiğini anlatan Kroos, bu durumun futbolcular üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferin yalnızca yüksek sesle açıklanamayacağını vurgulayan Kroos, tribün gürültüsünün fiziksel olarak da hissedilebildiğini belirtti.