Toni Kroos'tan Galatasaray itirafı! Ali Sami Yen atmosferine övgü
Real Madrid ve Bayern Münih formalarıyla Avrupa futbolunda iz bırakan Toni Kroos, Galatasaray taraftarından övgüyle söz etti. Alman efsane, katıldığı YouTube programında Ali Sami Yen'deki atmosferin kendisini etkilediğini anlattı. Tribünlerin rakip futbolcular üzerinde oluşturduğu baskıyı tarif eden Kroos, statta yaşadığı deneyimin çok özel olduğunu söyledi.
Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer, dünya futbolunun önemli isimlerinden Toni Kroos'un açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Real Madrid ve Bayern Münih formalarıyla sayısız başarı yaşayan Alman eski futbolcu, katıldığı YouTube programında kariyeri boyunca kendisini etkileyen statları değerlendirdi.
2024 yılında profesyonel futbol hayatını noktalayan Kroos, Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Ali Sami Yen'de yaşadığı atmosferin kendisinde unutulmaz bir iz bıraktığını dile getirdi.
"KULAKLARI SAĞIR EDECEK KADAR GÜRÜLTÜLÜ"
Alman futbolunun efsane isimlerinden Toni Kroos, Galatasaray taraftarının tribünlerde oluşturduğu ses düzeyine dikkat çekti.
Deneyimli eski futbolcu, "Ali Sami Yen stadı gerçekten kulakları sağır edecek kadar gürültülü" sözleriyle sarı-kırmızılı tribünlerin kendisini ne kadar etkilediğini anlattı.
Kroos, Galatasaray deplasmanında rakip takım oyuncularının maçın ilk dakikalarından itibaren yoğun bir ıslıkla karşılaştığını belirtti.
İLK DAKİKALARDAKİ BASKIYI ANLATTI
Toni Kroos'un açıklamalarında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri, karşılaşmaların başlangıcında yaşanan tribün baskısı oldu.
Alman eski futbolcu, hatırladığı karşılaşmada başlama vuruşunun kendi takımlarında olabileceğini söyledi. Top ilk kez kaybedilene kadar tribünlerden aralıksız ıslık yükseldiğini anlatan Kroos, bu durumun futbolcular üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti.
Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferin yalnızca yüksek sesle açıklanamayacağını vurgulayan Kroos, tribün gürültüsünün fiziksel olarak da hissedilebildiğini belirtti.
"ÇOK ÖZEL BİR ATMOSFER"
Kariyeri boyunca Avrupa'nın birçok önemli stadında forma giyen Toni Kroos, Galatasaray deplasmanındaki deneyimini özel bulduğunu dile getirdi.
Sarı-kırmızılı tribünlerin yarattığı baskının kendisini etkilediğini söyleyen Alman eski futbolcu, Ali Sami Yen atmosferini son derece etkileyici olarak nitelendirdi.
Kroos'un açıklamaları, Galatasaray taraftarının Avrupa kupalarında rakip futbolcular üzerinde oluşturduğu baskıyı yeniden gündeme taşıdı.
2024 YILINDA FUTBOLA VEDA ETTİ
Bayern Münih altyapısından yetişen Toni Kroos, kariyerinde Bayer Leverkusen ve Real Madrid formalarını da giydi.
Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız orta saha oyuncusu, kulüp kariyerinde de Şampiyonlar Ligi dahil çok sayıda önemli kupa elde etti.
Kroos, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından 34 yaşındayken profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.