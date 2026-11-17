Galatasaray'da Roland Sallai endişesi! Milli takımda sakatlandı
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, ülkesinin Kuzey İrlanda ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde sakatlık yaşadı. Isınma sırasında arka adalesinde problem hisseden 29 yaşındaki oyuncu, son anda ilk 11'den çıkarıldı.
Galatasaray'a milli takımdan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Macar yıldızı Roland Sallai, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un 6. haftasında Macaristan ile Kuzey İrlanda arasında oynanan karşılaşma öncesinde sakatlandı. İlk 11'de görev yapması planlanan futbolcu, yaşadığı problem nedeniyle mücadelede forma giyemedi.
ISINMA SIRASINDA SAKATLANDI
Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan Sallai, son sprint çalışmalarından birinde arka adalesinde ağrı hissetti.
Macaristan basınından M4 Sport'un haberine göre 29 yaşındaki futbolcu, yaşadığı kas problemi nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacağını teknik heyete bildirdi.
Bunun üzerine Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, maçın başlamasına kısa süre kala ilk 11'de değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
GALATASARAY'DA SALLAI'NİN DURUMU
Galatasaray'ın hem savunmada hem de hücum hattında değerlendirdiği Roland Sallai'nin yaşadığı sakatlığın boyutu, sarı-kırmızılı takım açısından önem taşıyor.
Macar futbolcunun arka adalesinde hissettiği problemin derecesine ilişkin ayrıntılı sağlık raporu bilgisi paylaşılmadı. Oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağını belirleyecek tıbbi değerlendirme konusunda da kesinleşmiş bir süre bulunmuyor.
SAKATLIKTAN YENİ DÖNMÜŞTÜ
Roland Sallai, daha önce yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk dört karşılaşmasında görev yapamamıştı.
Kasım ayındaki milli takım kadrosuna yeniden davet edilen tecrübeli futbolcu, 14 Kasım'da Gürcistan ile oynanan mücadelede forma giyerek milli takıma dönüş yapmıştı.