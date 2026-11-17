Roland Sallai'nin durumu merak konusu. (Fotoğraf: REUTERS)

GALATASARAY'DA SALLAI'NİN DURUMU

Galatasaray'ın hem savunmada hem de hücum hattında değerlendirdiği Roland Sallai'nin yaşadığı sakatlığın boyutu, sarı-kırmızılı takım açısından önem taşıyor.

Macar futbolcunun arka adalesinde hissettiği problemin derecesine ilişkin ayrıntılı sağlık raporu bilgisi paylaşılmadı. Oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağını belirleyecek tıbbi değerlendirme konusunda da kesinleşmiş bir süre bulunmuyor.

SAKATLIKTAN YENİ DÖNMÜŞTÜ

Roland Sallai, daha önce yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk dört karşılaşmasında görev yapamamıştı.

Kasım ayındaki milli takım kadrosuna yeniden davet edilen tecrübeli futbolcu, 14 Kasım'da Gürcistan ile oynanan mücadelede forma giyerek milli takıma dönüş yapmıştı.

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