Aleksey Batrakov 70. dakikada sahadan çıktı. (Fotoğraf: AA)

70. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Yaşadığı sakatlık korkusuna rağmen mücadeleyi sürdüren Batrakov, 70. dakikada teknik direktör Valeriy Karpin tarafından oyundan alındı. Genç yıldızın yerine Matvey Kislyak dahil oldu.

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