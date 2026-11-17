Galatasaray'da Batrakov korkusu: Milli maçta sakatlandı
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, Rusya ile Venezuela arasında oynanan hazırlık maçında sakatlık korkusu yaşattı. İkili mücadele sonrasında yerde kalan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 21 yaşındaki futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam etti.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın Venezuela ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle endişelendirdi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç yıldız, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.
SAĞLIK EKİPLERİ SAHAYA GİRDİ
Karşılaşmanın 11. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından Batrakov için sağlık ekipleri sahaya davet edildi. Sekerek saha kenarına gelen Rus futbolcuya müdahalede bulunuldu.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından 13. dakikada yeniden sahaya dönen 21 yaşındaki oyuncu, karşılaşmaya devam etti.
70. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI
Yaşadığı sakatlık korkusuna rağmen mücadeleyi sürdüren Batrakov, 70. dakikada teknik direktör Valeriy Karpin tarafından oyundan alındı. Genç yıldızın yerine Matvey Kislyak dahil oldu.
Rusya Milli Takımı, Venezuela karşısındaki hazırlık maçını 2-0 kazandı