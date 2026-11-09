Galatasaray'ın yıldızı transferin gözdesi! İngiltere'den 2 takım peşinde
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, İngiltere Premier Lig ekiplerinin transfer gündemine girdi. Arsenal ve Tottenham'ın 21 yaşındaki Rus futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edilirken sarı-kırmızılı yönetimin yıldız oyuncunun sözleşme şartlarını iyileştirmeyi değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği genç futbolcuyla bu kez Arsenal ve Tottenham'ın ilgilendiği öne sürüldü.
İki İngiliz kulübünün de 21 yaşındaki oyuncunun gelişimini yakından izlediği ve performansına ilişkin raporlar hazırlattığı iddia edildi.
ARSENAL VE TOTTENHAM'IN RADARINDA
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'a Premier Lig'den iki talip çıktığı öne sürüldü.
İngiltere'nin Londra kentini temsil eden Arsenal ve Tottenham'ın, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer hedefleri arasına aldığı iddia edildi.
İki kulübün Batrakov'un maçlarını takip etmek üzere gözlemci ekiplerini görevlendirdiği, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının bu ilgiyi artırdığı belirtildi.
GALATASARAY'DAN YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ
Aleksey Batrakov'a yönelik transfer ilgisinin artması, Galatasaray yönetiminin sözleşme planlamasını da gündeme getirdi.
Sarı-kırmızılıların, Rus oyuncunun takımda kalmasını sağlamak amacıyla mevcut sözleşmesinin mali şartlarını yeniden değerlendirebileceği öne sürüldü.
Yönetimin, Batrakov'un yükselen performansı ve Avrupa kulüplerinin ilgisi doğrultusunda daha avantajlı bir anlaşma hazırlama seçeneği üzerinde durduğu belirtildi.
MENAJERİNDEN GÖRÜŞME MESAJI
Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev de futbolcunun Galatasaray'daki sözleşme durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kuzmichev, önümüzdeki iki hafta içinde İstanbul'a giderek oyuncusunu ziyaret etmeyi ve Galatasaray yönetimiyle görüşmeyi planladığını belirtti.
Henüz yeni sözleşme konusunda somut bir görüşme gerçekleştirilmediğini ifade eden Rus menajer, konunun yapılacak toplantıda gündeme gelebileceğini söyledi.
STUTTGART MAÇINDA 2 GOL ATTI
Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
Galatasaray'ın sahasında Alman ekibini 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki golü de kaydeden Rus futbolcu, sarı-kırmızılıların galibiyetine doğrudan katkı sağladı.
Batrakov, Stuttgart karşısındaki performansıyla Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç futbolcu oldu.
21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda kaydettiği gollerle transfer gündemindeki yerini güçlendirdi.
13 MAÇTA 6 GOL ATTI
Aleksey Batrakov, 2026-2027 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmî karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Genç futbolcu, hücumdaki skor katkısının yanı sıra oyun kurulumundaki rolüyle de teknik heyetin önemli seçeneklerinden biri haline geldi.
Orta sahanın merkezinde ve hücuma dönük pozisyonlarda görev yapabilen Batrakov'un, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki golleri Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdı.
25 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Galatasaray, Aleksey Batrakov'u 20 Ağustos 2026 tarihinde Lokomotiv Moskova'dan transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, Rus temsilcisine 25 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Anlaşmada ayrıca oyuncunun sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'inin Lokomotiv Moskova'ya verilmesi kararlaştırıldı.
Batrakov ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Rus futbolcunun kontratı 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO
Aleksey Batrakov'un tahmini piyasa değeri, son transfer haberlerinde 28 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
Ancak bu rakam Galatasaray'ın oyuncunun transferi için talep edeceği kesin bonservis bedelini ifade etmiyor.
Sarı-kırmızılıların 2031'e kadar sözleşmesi bulunan Rus futbolcuyu uzun vadeli kadro planlamasının parçası olarak gördüğü belirtilirken Arsenal ve Tottenham'ın ilgisinin somut bir transfere dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki dönemde belli olacak.