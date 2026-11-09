Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. (Fotoğraf: AA) MENAJERİNDEN GÖRÜŞME MESAJI

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev de futbolcunun Galatasaray'daki sözleşme durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuzmichev, önümüzdeki iki hafta içinde İstanbul'a giderek oyuncusunu ziyaret etmeyi ve Galatasaray yönetimiyle görüşmeyi planladığını belirtti. Henüz yeni sözleşme konusunda somut bir görüşme gerçekleştirilmediğini ifade eden Rus menajer, konunun yapılacak toplantıda gündeme gelebileceğini söyledi.

Arsenal'in, 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'un maçlarını izlemek üzere gözlemci ekiplerini görevlendirdiği iddia edildi. (Fotoğraf: AA)



STUTTGART MAÇINDA 2 GOL ATTI Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Galatasaray'ın sahasında Alman ekibini 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki golü de kaydeden Rus futbolcu, sarı-kırmızılıların galibiyetine doğrudan katkı sağladı. Batrakov, Stuttgart karşısındaki performansıyla Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç futbolcu oldu. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda kaydettiği gollerle transfer gündemindeki yerini güçlendirdi.

Tottenham'ın da Galatasaray'ın Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'la ilgilendiği öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)



13 MAÇTA 6 GOL ATTI Aleksey Batrakov, 2026-2027 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmî karşılaşmada 6 gol kaydetti. Genç futbolcu, hücumdaki skor katkısının yanı sıra oyun kurulumundaki rolüyle de teknik heyetin önemli seçeneklerinden biri haline geldi. Orta sahanın merkezinde ve hücuma dönük pozisyonlarda görev yapabilen Batrakov'un, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki golleri Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdı.