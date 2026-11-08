Galatasaray efsanesinden acı haber geldi! Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Galatasaray ve Partizan'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi'nin 69 yaşında hayatını yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı formayla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 1989 yılında Monaco'ya attığı unutulmaz frikik golüyle hafızalara kazınan Prekazi, futbol kariyerinde önemli başarılara imza atmıştı.
Türk futbolunda iz bırakan isimlerden Cevad Prekazi hakkında Sırbistan'dan üzücü bir haber geldi. Sırp basınında yer alan ve doğrulandığı belirtilen habere göre Galatasaray'ın eski futbolcusu, 8 Kasım Pazar günü 69 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray'da 1985-1991 yılları arasında forma giyen Prekazi, sarı-kırmızılı takımın 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.
GALATASARAY'DA 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Cevad Prekazi, 1985 yılında transfer olduğu Galatasaray'da Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına girdi.
Sarı-kırmızılı takımda 6 sezon forma giyen Prekazi, 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında iki kez Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray formasıyla ligde 185 maça çıkan ve 40 gol kaydeden Prekazi, özellikle etkili sol ayağı ve uzak mesafelerden yaptığı vuruşlarla taraftarların hafızasında yer edindi.
MONACO'YA ATTIĞI FRİKİK UNUTULMADI
Cevad Prekazi'nin Galatasaray kariyerindeki en unutulmaz anlarından biri, 15 Mart 1989'da Monaco karşısında yaşandı.
Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanşında Almanya'nın Köln kentinde oynanan karşılaşmada Prekazi, yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşla topu ağlara gönderdi.
Galatasaray'ın Monaco ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede attığı gol, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki tarihi yürüyüşünün simgelerinden biri oldu.
İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan Galatasaray, rövanşın ardından adını yarı finale yazdırdı.
PARTIZAN'DA 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957'de Kosova Mitroviçası'nda dünyaya geldi.
Futbola doğduğu kentteki Remont takımında başlayan Prekazi, 1974 yılında Partizan'ın altyapısına katıldı.
1976 yılında A takıma yükselen Prekazi, siyah-beyazlı formayla yaklaşık 7 sezon mücadele etti.
Partizan'da 153 lig karşılaşmasında 19 gol atan Prekazi, üç kez Yugoslavya şampiyonluğu yaşadı.
HAJDUK SPLIT İLE KUPA KAZANDI
Partizan'daki başarılı yıllarının ardından Hajduk Split'e transfer olan Cevad Prekazi, burada da kupa sevinci yaşadı.
1984 yılında Hajduk Split formasıyla Yugoslavya Kupası'nı kazanan Prekazi, kariyerini daha sonra Türkiye'de sürdürdü.
Galatasaray'daki başarılı döneminin ardından Altay ve Bakırköyspor formalarını da giyen eski futbolcu, kariyerinin son bölümünde yeniden ülkesine döndü.
FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA GENÇLERE YÖNELDİ
Cevad Prekazi, aktif futbolculuk kariyerinin ardından da futboldan kopmadı.
Bir dönem formasını giydiği Partizan'a dönerek altyapıda çeşitli görevler üstlenen Prekazi, deneyimlerini genç futbolcularla paylaştı.