Türk futbolunda iz bırakan isimlerden Cevad Prekazi hakkında Sırbistan'dan üzücü bir haber geldi. Sırp basınında yer alan ve doğrulandığı belirtilen habere göre Galatasaray 'ın eski futbolcusu, 8 Kasım Pazar günü 69 yaşında hayatını kaybetti.

Cevad Prekazi, 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyerek sarı-kırmızılı taraftarların unutulmaz isimlerinden biri oldu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY'DA 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Cevad Prekazi, 1985 yılında transfer olduğu Galatasaray'da Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına girdi.

Sarı-kırmızılı takımda 6 sezon forma giyen Prekazi, 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında iki kez Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray formasıyla ligde 185 maça çıkan ve 40 gol kaydeden Prekazi, özellikle etkili sol ayağı ve uzak mesafelerden yaptığı vuruşlarla taraftarların hafızasında yer edindi.

MONACO'YA ATTIĞI FRİKİK UNUTULMADI

Cevad Prekazi'nin Galatasaray kariyerindeki en unutulmaz anlarından biri, 15 Mart 1989'da Monaco karşısında yaşandı.

Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanşında Almanya'nın Köln kentinde oynanan karşılaşmada Prekazi, yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray'ın Monaco ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede attığı gol, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki tarihi yürüyüşünün simgelerinden biri oldu.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan Galatasaray, rövanşın ardından adını yarı finale yazdırdı.