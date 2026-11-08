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Osimhen'den sonra Leao! Galatasaray'da sakatlık depremi... En az 4-5 hafta yok

Galatasaray'da Osimhen'den sonra Rafael Leao şoku yaşanıyor. Leao'nun MR tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini bildirdi. Leao'nun sahalardan 4-5 hafta uzak kalması bekleniyor.

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Osimhen'den sonra Leao! Galatasaray'da sakatlık depremi... En az 4-5 hafta yok

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden Galatasaray'da Rafael Leao şoku yaşanıyor.

LEAO'NUN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU!

Mücadele sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Portekizli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray'da Rafael Leao şoku yaşanıyor (Foto: AA)Galatasaray'da Rafael Leao şoku yaşanıyor (Foto: AA)

Yapılan kontrollerin ardından Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Leao'nun sahalardan 4-5 hafta uzak kalması bekleniyor.

Osimhen ameliyat olacak (Foto: AA)Osimhen ameliyat olacak (Foto: AA)

OSIMHEN AMELİYAT OLACAK

Galatasaray'da Victor Osimhen'in de sol dizinde esneme tespit edildiğini açıklanmıştı.

Nijeryalı golcü operasyon geçirecek.

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