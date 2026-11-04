

Böylece sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar kesinleştirdiği gelir 22 milyon 820 bin euroya ulaştı.

Bu miktarın 18 milyon 620 bin eurosunu katılım payı, 4 milyon 200 bin eurosunu ise iki galibiyetten elde edilen ödüller oluşturdu.