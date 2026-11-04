Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! Kasa doldu taştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte turnuvadan kazandığı toplam ödülü 22 milyon 820 bin euroya yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle hem puanını hem de kasasına giren parayı artırdı.
Lig aşamasında üst üste ikinci kez kazanan sarı-kırmızılı ekip, UEFA'nın galibiyetler için belirlediği ödüllerden yararlanmaya devam etti.
KATILIM PAYINDAN 18,62 MİLYON EURO
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanarak önemli bir geliri daha maçlar başlamadan garantilemişti.
Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA'nın lig aşamasında mücadele eden takımlara dağıttığı katılım payından 18 milyon 620 bin euro kazanma hakkı elde etti.
Bu tutara lig aşamasındaki galibiyetlerden gelen primler de eklendi.
İKİ GALİBİYETTEN 4,2 MİLYON EURO
UEFA'nın belirlediği ödül sistemine göre Şampiyonlar Ligi lig aşamasında alınan her galibiyet, kulüplere 2,1 milyon euro kazandırıyor.
Galatasaray, Stuttgart karşısında elde ettiği galibiyetin ardından bu sezonki toplam galibiyet primini 4 milyon 200 bin euroya çıkardı.
Böylece sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar kesinleştirdiği gelir 22 milyon 820 bin euroya ulaştı.
Bu miktarın 18 milyon 620 bin eurosunu katılım payı, 4 milyon 200 bin eurosunu ise iki galibiyetten elde edilen ödüller oluşturdu.