Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bruno Fernandes'in geleceği yeniden gündeme geldi. (Fotoğraf: AFP)

BOURNEMOUTH MAÇINDA YEDEK KALMIŞTI

Manchester United'ın Premier Lig'de Bournemouth'a sahasında 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada Bruno Fernandes ilk 11'de yer almadı.

Mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlayan Portekizli futbolcunun durumu, teknik direktör Michael Carrick ile yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle gündeme geldi.

Fernandes, Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenildiği karşılaşmanın ardından takımın taktik anlayışını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Carrick ise Bournemouth maçında oyuncusunu yedek bırakmasının futbolla ilgili bir tercih olduğunu belirtmişti.