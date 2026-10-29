Galatasaray'ın gündemindeydi! Yıldız futbolcu için karar açıklandı
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bournemouth karşılaşmasında yedek kulübesinde kalan Portekizli yıldız hakkında konuşan teknik direktör Michael Carrick, 32 yaşındaki futbolcunun kaptanlık görevini sürdüreceğini açıkladı. İngiliz ekibinde Chelsea maçı öncesinde yaşanan gelişmelerin ardından Fernandes'in yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bruno Fernandes'in Manchester United'daki durumu yeniden gündeme geldi. İngiliz ekibinde son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Portekizli yıldızın takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı.
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Chelsea karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
BOURNEMOUTH MAÇINDA YEDEK KALMIŞTI
Manchester United'ın Premier Lig'de Bournemouth'a sahasında 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada Bruno Fernandes ilk 11'de yer almadı.
Mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlayan Portekizli futbolcunun durumu, teknik direktör Michael Carrick ile yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle gündeme geldi.
Fernandes, Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenildiği karşılaşmanın ardından takımın taktik anlayışını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.
Carrick ise Bournemouth maçında oyuncusunu yedek bırakmasının futbolla ilgili bir tercih olduğunu belirtmişti.
CARRICK'TEN BRUNO FERNANDES KARARI
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, 29 Ekim Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Bruno Fernandes'in takımdaki konumuna ilişkin soruları yanıtladı.
Portekizli yıldızın kulübe bağlılığından şüphe duymadığını belirten İngiliz çalıştırıcı, Bournemouth karşılaşmasındaki tercihiyle ilgili kararının arkasında durdu.
Carrick, "Bruno bu futbol kulübüne tamamen bağlı ve bu konuda kesinlikle hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.
İngiliz teknik adam, Fernandes'in takım kaptanlığına devam edeceğini de doğruladı.
KAPTANLIĞI DEVAM EDECEK
Bruno Fernandes'in takım içindeki önemine dikkat çeken Michael Carrick, Portekizli futbolcunun liderlik rolünde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.
Deneyimli çalıştırıcı, 32 yaşındaki oyuncunun Manchester United için uzun yıllardır önemli bir isim olduğunu belirterek takıma katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.
Bournemouth karşılaşmasında kaptanlık pazubendini Harry Maguire takarken Fernandes'in Chelsea deplasmanında yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE
Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceği, adı daha önce Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcuya yönelik transfer iddialarını da yeniden gündeme getirdi.
Sarı-kırmızılıların yıldız orta saha oyuncusuyla ilgilendiği yazılırken Manchester United'ın ağustos ayında futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtilmişti.