Galatasaray hazırlık maçında 3-0'dan geri döndü! Pendik'te gol yağmuru
Galatasaray, milli arada oynadığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 3-0 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede Arda Ünyay, Abdullah Kolazlı ve Kaan Ayhan’ın golleriyle geri döndü.
Pendikspor'un sahasında oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. Galatasaray ise ikinci yarının son bölümünde bulduğu gollerle üç farklı dezavantajı kapattı.
SARA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray, 4. dakikada Gabriel Sara ile fileleri havalandırdı ancak hakem gol öncesinde ofsayt kararı verdi. Pendikspor, 15. dakikada Taha Emre İnce'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.
PENDİKSPOR FARKI 3'E ÇIKARDI
Ev sahibi ekip 24. dakikada ikinci golünü buldu. Emrah'ın vuruşunda kaleciden dönen topu Hakan Yeşil tamamladı ve skor 2-0 oldu. İlk yarının son bölümünde Bekir Karadeniz de fileleri havalandırdı. Pendikspor soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
GERİ DÖNÜŞÜ ARDA ÜNYAY BAŞLATTI
Galatasaray'ın ilk golü 67. dakikada geldi. Arda Ünyay, topu ağlara göndererek farkı ikiye indirdi: 3-1. Sarı-kırmızılılar maçın son bölümünde baskısını artırdı.
84'TE ABDULLAH KOLAZLI
Abdullah Kolazlı, 84. dakikada Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti ve skor 3-2'ye geldi. Bu golün ardından beraberlik için yüklenen sarı-kırmızılılar, dört dakika sonra bir kez daha fileleri buldu.
KAAN AYHAN PENALTIDAN EŞİTLEDİ
Galatasaray, 88. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Kaan Ayhan hata yapmadı ve skoru 3-3'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Pendikspor ile Galatasaray arasındaki hazırlık karşılaşması 3-3 beraberlikle tamamlandı.