Galatasaray, 4. dakikada Gabriel Sara ile fileleri havalandırdı ancak hakem gol öncesinde ofsayt kararı verdi. Pendikspor, 15. dakikada Taha Emre İnce'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Pendikspor 'un sahasında oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. Galatasaray ise ikinci yarının son bölümünde bulduğu gollerle üç farklı dezavantajı kapattı.

Ev sahibi ekip 24. dakikada ikinci golünü buldu. Emrah'ın vuruşunda kaleciden dönen topu Hakan Yeşil tamamladı ve skor 2-0 oldu. İlk yarının son bölümünde Bekir Karadeniz de fileleri havalandırdı. Pendikspor soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Galatasaray 3-0'dan skoru 3-3'e getirdi (Fotoğraf: AA)

84'TE ABDULLAH KOLAZLI

Abdullah Kolazlı, 84. dakikada Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti ve skor 3-2'ye geldi. Bu golün ardından beraberlik için yüklenen sarı-kırmızılılar, dört dakika sonra bir kez daha fileleri buldu.

KAAN AYHAN PENALTIDAN EŞİTLEDİ

Galatasaray, 88. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Kaan Ayhan hata yapmadı ve skoru 3-3'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Pendikspor ile Galatasaray arasındaki hazırlık karşılaşması 3-3 beraberlikle tamamlandı.

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