Sezon boyunca güvendiği isimlerden kolay kolay vazgeçmeyen ve oyun düzeninde büyük değişiklikler yapmayan Buruk, kötü gidişatın ardından alternatif oyunculara daha fazla süre vermeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planında değişikliğe gitmesine neden oldu.

Batrakov 11'e dönmeye hazırlanıyor. (Fotoğraf: AA)

BATRAKOV İÇİN İLK 11 HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılılarda değişimin ilk adımlarından birinin Aleksey Batrakov üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

Teknik heyetin, oyuncunun performansını değerlendirdiği ve milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de görev vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Buruk'un bu tercihle birlikte hem kadro içindeki rekabeti artırması hem de son haftalarda istenen sonuçların alınamaması nedeniyle farklı bir oyun planını sahaya yansıtması bekleniyor.