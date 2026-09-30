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Okan Buruk’tan kadro değişikliği! Genç yıldız yeniden 11'e

Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından Okan Buruk, uzun süredir güvendiği oyuncularla oluşturduğu kadro tercihlerini değiştirmeye hazırlanıyor. Aleksey Batrakov’un Kasımpaşa karşısında ilk 11’de görev alması planlanırken, Rafael Leao’nun durumu milli takım dönüşündeki yorgunluğuna göre netleşecek.

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Okan Buruk’tan kadro değişikliği! Genç yıldız yeniden 11'e

Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planında değişikliğe gitmesine neden oldu.

Sezon boyunca güvendiği isimlerden kolay kolay vazgeçmeyen ve oyun düzeninde büyük değişiklikler yapmayan Buruk, kötü gidişatın ardından alternatif oyunculara daha fazla süre vermeye hazırlanıyor.

Batrakov 11'e dönmeye hazırlanıyor. (Fotoğraf: AA)Batrakov 11'e dönmeye hazırlanıyor. (Fotoğraf: AA)
BATRAKOV İÇİN İLK 11 HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılılarda değişimin ilk adımlarından birinin Aleksey Batrakov üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

Teknik heyetin, oyuncunun performansını değerlendirdiği ve milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de görev vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Buruk'un bu tercihle birlikte hem kadro içindeki rekabeti artırması hem de son haftalarda istenen sonuçların alınamaması nedeniyle farklı bir oyun planını sahaya yansıtması bekleniyor.

Batrakov büyük umutlarla transfer edildi. (Fotoğraf: AA)Batrakov büyük umutlarla transfer edildi. (Fotoğraf: AA)
RAFAEL LEAO'NUN DURUMU KONTROL EDİLECEK

Galatasaray'ın bir diğer önemli gündem maddesi ise Rafael Leao. Portekiz Milli Takımı'nda bulunan yıldız oyuncunun Kasımpaşa karşılaşmasındaki durumu, milli takım dönüşünde yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek.

Teknik heyet, Leao'nun fiziksel durumunu ve milli maçların oluşturacağı yükü dikkate alarak karar verecek.

Rafael Leao'nun durumuna milli takım dönüşü bakılacak. (Fotoğraf: AA)Rafael Leao'nun durumuna milli takım dönüşü bakılacak. (Fotoğraf: AA)
Galatasaray, milli ara sonrasında ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Okan Buruk ise takımının başında yer alamayacak.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Buruk'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verildi. Bu nedenle deneyimli teknik adam, Kasımpaşa karşılaşmasını kulübede değil, tribünden takip edecek.

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