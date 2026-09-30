30 yaşındaki file bekçisi, ligde yalnızca Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında kalesini gole kapattı. Diğer üç maçta ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Uğurcan Çakır, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 5 karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'inde yer aldı ve bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Milli kaleci, söz konusu mücadelelerde 8 gol yedi.

Uğurcan Çakır sezona istediği gibi başlayamadı. (Fotoğraf: AA)

Uğurcan'ın performansı Avrupa ve milli takım düzeyinde de istediği seviyede olmadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynadığı karşılaşmada 3 gol yiyen deneyimli kaleci, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında da kaleyi korudu ve karşılaşmada 1 gol yedi.