Okan Buruk'tan flaş Uğurcan Çakır kararı! O detay harekete geçirdi
Galatasaray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır, ilk haftalardaki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. 30 yaşındaki kaleci, kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 12 gol yedi. Okan Buruk, milli eldiven ile görüşme kararı aldı.
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, geride kalan haftalarda istediği performansı ortaya koyamadı.
Tecrübeli kaleci, Süper Lig'de görev aldığı karşılaşmalarda kalesinde 8 gol görürken yalnızca iki maçta rakiplerine geçit vermedi.
LİGDE 5 MAÇTA 8 GOL
Uğurcan Çakır, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 5 karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'inde yer aldı ve bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Milli kaleci, söz konusu mücadelelerde 8 gol yedi.
30 yaşındaki file bekçisi, ligde yalnızca Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında kalesini gole kapattı. Diğer üç maçta ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.
Uğurcan'ın performansı Avrupa ve milli takım düzeyinde de istediği seviyede olmadı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynadığı karşılaşmada 3 gol yiyen deneyimli kaleci, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında da kaleyi korudu ve karşılaşmada 1 gol yedi.
7 RESMİ MAÇTA 12 GOL
Uğurcan Çakır böylece Galatasaray ve A Milli Takım formalarıyla bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada toplam 12 gol yemiş oldu.
Tecrübeli kaleci, sezonun kalan bölümünde özellikle yoğun fikstürde takımının kalesindeki en önemli isimlerden biri olacak.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, milli aranın ardından Uğurcan Çakır ile özel bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
Buruk'un, zorlu fikstür öncesinde deneyimli kaleciyle performansını değerlendirmesi ve moral desteği vermesi bekleniyor.