Barcelona'nın yıldızı için hedefin 10 Ekim'de oynanacak Getafe karşılaşması olduğu belirtildi.

Raphinha'nın ciddi sakatlığının olmadığı açıklandı. (Fotoğraf: AFP) İlk değerlendirmelerde Raphinha'nın sakatlığının ciddi olmadığı ve yaklaşık 10 günlük bir tedavi sürecinin yeterli olmasının beklendiği aktarıldı.

Bu nedenle Raphinha'nın Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı, Barcelona'daki sağlık kontrolünün ardından netleşecek.

Brezilyalı yıldızın 10 Ekim'de sahalara dönmesi durumunda, 13 Ekim'de Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giymesinin önünde engel bulunmayacağı ifade edildi.

Raphinha bu sezon Yamal ile beraber Barcelona'nın en büyük gücü konumunda. (Fotoğraf: AFP)

BU SEZON 14 GOL ATTI

Raphinha, Barcelona formasıyla bu sezon sergilediği performansla takımının önemli hücum silahlarından biri oldu.

8 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 3 de asist yaptı.