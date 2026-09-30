İspanyollar duyurdu! Dev maç öncesi Galatasaray'a kötü haber
Barcelona’nın yıldız oyuncusu Raphinha, Brezilya’nın Avustralya ile oynadığı maçta sağ arka adalesinden sakatlandı. İlk kontrollerde ciddi bir bulguya rastlanmayan Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin ardından Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Raphinha, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı.
29 yaşındaki futbolcu, sağ arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Brezilya Futbol Federasyonu, yapılan kontrollerde Raphinha'nın sağ arka adalesinde ödem tespit edildiğini ve oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İLK KONTROLLERDE CİDDİ BULGU YOK
Sakatlığın ardından gözler Raphinha'nın Barcelona'ya döndükten sonra yapılacak kontrollerine çevrildi.
İspanyol basınından AS'ın haberine göre Brezilyalı futbolcu perşembe günü Barcelona'da sağlık kontrolünden geçecek.
İlk değerlendirmelerde Raphinha'nın sakatlığının ciddi olmadığı ve yaklaşık 10 günlük bir tedavi sürecinin yeterli olmasının beklendiği aktarıldı.
Barcelona'nın yıldızı için hedefin 10 Ekim'de oynanacak Getafe karşılaşması olduğu belirtildi.
GALATASARAY MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Raphinha'nın perşembe günü yapılacak detaylı sağlık kontrollerinde ciddi bir problem tespit edilmemesi halinde Getafe karşılaşmasında kadroya dönmesi bekleniyor.
Brezilyalı yıldızın 10 Ekim'de sahalara dönmesi durumunda, 13 Ekim'de Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giymesinin önünde engel bulunmayacağı ifade edildi.
Bu nedenle Raphinha'nın Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı, Barcelona'daki sağlık kontrolünün ardından netleşecek.
BU SEZON 14 GOL ATTI
Raphinha, Barcelona formasıyla bu sezon sergilediği performansla takımının önemli hücum silahlarından biri oldu.
8 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 3 de asist yaptı.
Barcelona ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi 13 Ekim'de oynanacak.
Raphinha'nın durumuyla ilgili nihai değerlendirme, perşembe günü Barcelona'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından ortaya çıkacak.