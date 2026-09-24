Kulüp, Singo'nun aşil tendonunun koptuğu ve transfer sürecinde kronik bir sakatlığının bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Galatasaray Singo ile ilgili açıklama yaptı. (Fotoğraf: AA)

SINGO'NUN SAKATLIĞI AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüp, Singo'nun sakatlandığı ilk gün yapılan kontrollerin sonucuna ilişkin daha önce bilgi verildiğini hatırlattı. Buna göre oyuncunun sağ üst arka adale grubunda tip Bamig 3C Strain tespit edildi.

Galatasaray, söz konusu sakatlığı ileri-orta düzey kas, fasya ve tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama olarak tanımlarken, Singo'nun tedavisinin planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirtti.