Galatasaray'dan Singo yalanlaması: "Her şey açıkladığımız gibi"
Galatasaray, Wilfried Singo’nun sağlık durumuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sağ üst arka adale grubunda tip Bamig 3C Strain tespit edildiğini ve tedavisinin planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.
Galatasaray, futbol A takımı oyuncularından Wilfried Singo'nun sakatlığı hakkında kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin resmi açıklama yaptı.
Kulüp, Singo'nun aşil tendonunun koptuğu ve transfer sürecinde kronik bir sakatlığının bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
SINGO'NUN SAKATLIĞI AÇIKLANDI
Sarı-kırmızılı kulüp, Singo'nun sakatlandığı ilk gün yapılan kontrollerin sonucuna ilişkin daha önce bilgi verildiğini hatırlattı. Buna göre oyuncunun sağ üst arka adale grubunda tip Bamig 3C Strain tespit edildi.
Galatasaray, söz konusu sakatlığı ileri-orta düzey kas, fasya ve tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama olarak tanımlarken, Singo'nun tedavisinin planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirtti.
"AŞİL TENDONUNUN KOPTUĞU İDDİASI YALAN"
Kulüp açıklamasında, Singo'nun aşil tendonunun koptuğuna yönelik haberlerin yanı sıra oyuncunun Galatasaray'a transferi sırasında kronik bir sakatlığının bulunduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır" denildi.