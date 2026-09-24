Milli aranın ardından forma rekabetinin artırılması ve oyuncuların performansa göre değerlendirilmesi hedefleniyor.

Ancak bazı oyuncuların performansının beklentilerin altında kalması ve Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet, teknik heyetin rotasyon planını yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Galatasaray milli aradan sonra değişime gidecek. (Fotoğraf: AA)

HERKES FORMAYI BEKLEYECEK

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi isimleri performanslarındaki düşüşe rağmen ilk tercihler arasında tutan Buruk'un, milli ara sonrasında bu yaklaşımını değiştirmesi bekleniyor.

Kadroda alternatif olarak görülen ve yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen Batrakov ile Leao'nun da daha fazla süre alması gündemde.