Galatasaray'da radikal kararlar! Taşlar yerinden oynayacak
Galatasaray'da millî ara sonrası kadro rekabetinin artırılması planlanıyor. Okan Buruk, formsuz oyunculara verdiği krediyi azaltırken yeni transferler ve alternatif isimler daha fazla süre bulacak. Bu doğrultuda sezon başından bu yana şans bulamayan İlkay Gündoğan'a da forma yüzü göründü. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezonun ilk bölümünde geçtiğimiz dönemlerden oluşan kadro düzenini büyük ölçüde korudu.
Ancak bazı oyuncuların performansının beklentilerin altında kalması ve Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet, teknik heyetin rotasyon planını yeniden değerlendirmesine neden oldu.
Milli aranın ardından forma rekabetinin artırılması ve oyuncuların performansa göre değerlendirilmesi hedefleniyor.
HERKES FORMAYI BEKLEYECEK
Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi isimleri performanslarındaki düşüşe rağmen ilk tercihler arasında tutan Buruk'un, milli ara sonrasında bu yaklaşımını değiştirmesi bekleniyor.
Kadroda alternatif olarak görülen ve yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen Batrakov ile Leao'nun da daha fazla süre alması gündemde.
Teknik heyet, özellikle yoğun fikstürde oyuncu grubunun tamamını hazır tutmayı planlıyor.
Galatasaray'ın lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aynı anda mücadele edeceği süreçte forma rekabetinin artırılması, oyuncuların performanslarına göre ilk 11'de değişiklik yapılmasının önünü açacak.
ORTA SAHADA REKABET ARTIYOR
Sarı-kırmızılılarda en yoğun forma yarışının orta sahada yaşanması bekleniyor.
Torreira'nın yanındaki oyuncu tercihi, futbolcuların antrenman ve maç performanslarına göre şekillenecek.
İlkay Gündoğan'ın da daha fazla sorumluluk alması planlanırken, orta sahadaki alternatiflerin tamamı forma yarışının içinde tutulacak.
Buruk'un milli ara sonrasında özellikle rotasyon konusunda daha aktif bir tercih yapması ve oyuncular arasındaki rekabeti artırması bekleniyor.
Galatasaray'da önümüzdeki dönemde ilk 11 tercihleri, oyuncuların mevcut performansları ve yoğun maç takvimi doğrultusunda belirlenecek.