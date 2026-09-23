Victor Osimhen’in zor sınavı! Kariyerindeki sakatlıklar tek tek ortaya çıktı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı sağ adduktor sakatlığı nedeniyle yeniden tedavi sürecine girdi. Kariyerinde menisküs, omuz, hamstring ve ayak bileği problemleri yaşayan 27 yaşındaki golcü, Milan Skriniar'la çarpıştığı maçta yüzünden, Liverpool karşılaşmasında ise kolundan ağır sakatlık geçirdi. Osimhen'in Wolfsburg'dan Napoli'ye, oradan da Galatasaray'a uzanan kariyerindeki sakatlık geçmişi dikkat çekiyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in son sakatlığı, yıldız futbolcunun kariyeri boyunca yaşadığı sağlık sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı golcünün sağ adduktor kas grubunda ileri-orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Osimhen, sarı-kırmızılıların kritik karşılaşmalarında forma giyemezken milli takım programı da bu sakatlıktan etkilendi.
SAKATLIK SÜRECİ WOLFSBURG'DA BAŞLADI
Osimhen'in sakatlıklarla mücadelesi Avrupa kariyerinin ilk yıllarına dayanıyor. Wolfsburg forması giydiği dönemde menisküs ve omuz problemleri yaşayan Nijeryalı santrfor, sonraki sezonda da omuz ve baldır sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Almanya'da geçirdiği dönemin ardından Charleroi ve Lille formalarını giyen Osimhen, bu iki takımda uzun süreli sakatlık yaşamadan düzenli olarak görev aldı.
NAPOLI'DE KAS SAKATLIKLARI YAŞADI
Osimhen'in Napoli kariyerinde ise özellikle kas sakatlıkları öne çıktı. 2020 yılında omzundan sakatlanan yıldız futbolcu, ilerleyen sezonlarda hamstring ve adduktor problemleri nedeniyle birçok karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. 2022-23 sezonunda hamstring ve diğer kas problemleriyle mücadele eden Osimhen, 2023-24 sezonunda sağ hamstringinden yeniden sakatlandı. Haftalarca sahalardan uzak kalan Nijeryalı golcü, aynı sezon kas problemleri ve kas yorgunluğu nedeniyle de maç kaçırdı.
SKRINIAR'LA ÇARPIŞTI, YÜZÜ KIRILDI
Osimhen'in kariyerindeki en ağır sakatlıklardan biri 21 Kasım 2021'de oynanan Inter-Napoli maçında yaşandı. Milan Skriniar'la hava topu mücadelesinde çarpışan Nijeryalı futbolcunun elmacık kemiği ve göz çevresinde çok sayıda kırık oluştu. Ameliyata alınan yıldız golcünün yüzüne 6 plaka ve 18 vida yerleştirildi. Osimhen, daha sonra bu çarpışmayı "Ölüme yakın bir deneyim" sözleriyle anlattı. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Osimhen, iyileşmesinin ardından özel olarak hazırlanan koruyucu maskeyle maçlara çıkmaya başladı. Nijeryalı yıldızın sahadaki simgelerinden biri haline gelen maskenin hikayesi de bu çarpışmayla başladı.
GALATASARAY'DA KOLU KIRILDI
Osimhen, Galatasaray kariyerinde de ağır bir travmatik sakatlık yaşadı. 18 Mart 2026Liverpool karşılaşmasının ardından sağ ön kolunda kırık tespit edilen Nijeryalı futbolcu ameliyat edildi. Tedavi sürecine alınan yıldız santrforun bu sakatlığı, daha önce yaşadığı kas problemlerinden farklı olarak doğrudan temas sonucunda meydana geldi. Böylece Osimhen, Napoli dönemindeki yüz kırığının ardından Galatasaray formasıyla da kırık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.
SARI-KIRMIZILI FORMAYLA KAS SORUNLARI DEVAM ETTİ
Nijeryalı golcünün Galatasaray kariyerinde yaşadığı sakatlıklar yalnızca kolundaki kırıkla sınırlı kalmadı. Osimhen, 2024-25 sezonunda iki ayrı kas gerilmesi nedeniyle takımından uzak kaldı. 2025-26 sezonunda ayak bileği burkulması, uyluk gerilmesi, diz problemi ve ön kolundaki sakatlık nedeniyle toplam 9 maç kaçırdı. Transfermarkt'ın kayıtlarına göre Osimhen, aynı sezonda antrenman eksikliği ve dinlendirme nedeniyle de 5 karşılaşmada görev alamadı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YENİDEN SAKATLANDI
Osimhen'in son sakatlığı 2026-27 sezonunda Başakşehir karşılaşmasında yaşandı. Mücadele sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı futbolcunun kontrollerinde sağ adduktor kas grubunda ileri-orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Osimhen, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın kritik maçlarında görev alamadı. Yıldız futbolcunun yaşadığı son problem, kariyerinin farklı dönemlerinde karşılaştığı adduktor ve diğer kas sakatlıklarını yeniden gündeme getirdi.
Osimhen, 4 Eylül 2026'daki Başakşehir maçının 33. dakikasında oyundan çıktı. Galatasaray, 6 Eylül'de ileri tetkiklerin ardından sağ adduktor kasındaki zorlanma ve kanamayı açıkladı.
MİLLİ TAKIMDA DA SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI
Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla da farklı dönemlerde sakatlıklar yaşadı. 2020'de Sierra Leone karşılaşmasında omzundan sakatlanan golcü, milli takım kampından kulübüne sakat döndü. 2023 yılında Suudi Arabistan'a karşı oynanan mücadelede sağ hamstringinden sakatlanan Osimhen'in ikinci derece kas hasarı yaşadığı tespit edildi. Nijeryalı futbolcu, 2025'te Ruanda maçında ayak bileğinden sakatlanırken aynı yıl Demokratik Kongo karşılaşmasında arka adale problemi nedeniyle oyundan çıktı. Başakşehir maçında yaşadığı son adduktor sakatlığı da Osimhen'in milli takım programını etkiledi.
Osimhen, 17 Eylül'de Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Ancak Nijerya Futbol Federasyonu, 20 Eylül'de sakatlığı devam ettiği için futbolcuyu kadrodan çıkardı. Osimhen, 25 Eylül'deki Madagaskar ve 29 Eylül'deki Gine-Bissau maçlarında forma giyemeyecek.
YÜZ KIRIĞINDAN KAS SAKATLIKLARINA
Osimhen'in kariyerindeki sakatlık geçmişinde iki farklı problem dikkat çekiyor. Nijeryalı futbolcu, Napoli ve Galatasaray dönemlerinde hamstring, adduktor ve diğer kas sakatlıklarıyla mücadele ederken ağır travmalar nedeniyle de uzun süre sahalardan uzak kaldı. Inter maçında Skriniar'la yaşadığı çarpışma sonucu oluşan yüz kırıkları ve Liverpool karşılaşmasının ardından tespit edilen kol kırığı, yıldız futbolcunun doğrudan darbeye bağlı sakatlıkları arasında yer aldı. Wolfsburg'da menisküs ve omuz sorunlarıyla başlayan sakatlık geçmişi, Napoli'de kas problemleriyle devam eden Osimhen, Galatasaray'da yaşadığı son adduktor sakatlığının ardından yeniden tedavi sürecine girdi.