Osimhen, 2021’de Milan Skriniar’la yaşadığı çarpışmanın ardından yüzünden ağır sakatlandı. SKRINIAR'LA ÇARPIŞTI, YÜZÜ KIRILDI Osimhen'in kariyerindeki en ağır sakatlıklardan biri 21 Kasım 2021'de oynanan Inter-Napoli maçında yaşandı. Milan Skriniar'la hava topu mücadelesinde çarpışan Nijeryalı futbolcunun elmacık kemiği ve göz çevresinde çok sayıda kırık oluştu. Ameliyata alınan yıldız golcünün yüzüne 6 plaka ve 18 vida yerleştirildi. Osimhen, daha sonra bu çarpışmayı "Ölüme yakın bir deneyim" sözleriyle anlattı. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Osimhen, iyileşmesinin ardından özel olarak hazırlanan koruyucu maskeyle maçlara çıkmaya başladı. Nijeryalı yıldızın sahadaki simgelerinden biri haline gelen maskenin hikayesi de bu çarpışmayla başladı.

Yüzündeki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Osimhen, sahalara maskeyle döndü. GALATASARAY'DA KOLU KIRILDI Osimhen, Galatasaray kariyerinde de ağır bir travmatik sakatlık yaşadı. 18 Mart 2026Liverpool karşılaşmasının ardından sağ ön kolunda kırık tespit edilen Nijeryalı futbolcu ameliyat edildi. Tedavi sürecine alınan yıldız santrforun bu sakatlığı, daha önce yaşadığı kas problemlerinden farklı olarak doğrudan temas sonucunda meydana geldi. Böylece Osimhen, Napoli dönemindeki yüz kırığının ardından Galatasaray formasıyla da kırık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.

Nijeryalı yıldızın kariyerinde hamstring ve kas problemleri de önemli yer tuttu. SARI-KIRMIZILI FORMAYLA KAS SORUNLARI DEVAM ETTİ Nijeryalı golcünün Galatasaray kariyerinde yaşadığı sakatlıklar yalnızca kolundaki kırıkla sınırlı kalmadı. Osimhen, 2024-25 sezonunda iki ayrı kas gerilmesi nedeniyle takımından uzak kaldı. 2025-26 sezonunda ayak bileği burkulması, uyluk gerilmesi, diz problemi ve ön kolundaki sakatlık nedeniyle toplam 9 maç kaçırdı. Transfermarkt'ın kayıtlarına göre Osimhen, aynı sezonda antrenman eksikliği ve dinlendirme nedeniyle de 5 karşılaşmada görev alamadı.

Osimhen, Napoli döneminde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bazı maçlarda forma giyemedi. BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YENİDEN SAKATLANDI Osimhen'in son sakatlığı 2026-27 sezonunda Başakşehir karşılaşmasında yaşandı. Mücadele sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı futbolcunun kontrollerinde sağ adduktor kas grubunda ileri-orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Osimhen, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın kritik maçlarında görev alamadı. Yıldız futbolcunun yaşadığı son problem, kariyerinin farklı dönemlerinde karşılaştığı adduktor ve diğer kas sakatlıklarını yeniden gündeme getirdi. Osimhen, 4 Eylül 2026'daki Başakşehir maçının 33. dakikasında oyundan çıktı. Galatasaray, 6 Eylül'de ileri tetkiklerin ardından sağ adduktor kasındaki zorlanma ve kanamayı açıkladı.