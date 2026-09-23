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Galatasaray'da çılgın bedel! 78,5 milyon euro bir gol şarkısı etmedi

Süper Lig'de 6 hafta geride kalırken Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı sağlayamadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri için ödediği toplam bonservis bedeli 78,5 milyon euroyu bulurken, takımın hücumdaki yükünü ağırlıklı olarak Victor Osimhen taşıdı.

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Galatasaray'da çılgın bedel! 78,5 milyon euro bir gol şarkısı etmedi

Galatasaray'da sezon başında yapılan yüksek maliyetli transferlerden henüz beklenen katkı alınamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde 5 oyuncu için toplam 78,5 milyon euro bonservis bedeli öderken Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu da kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ancak ligde 6 hafta geride kalmasına rağmen yeni transferlerden hiçbiri skor üretmeyi başaramadı.

Rafael Leao skor katkısı veremedi.Rafael Leao skor katkısı veremedi.
5 OYUNCUYA 78,5 MİLYON EURO

Galatasaray, Rafael Leao için 38 milyon euro, Aleksey Batrakov için 25 milyon euro ve Deniz Gül için 10 milyon euro bonservis ödedi.

Sarı-kırmızılıların Lesley Ugochukwu için 3 milyon 500 bin euro, Bitshiabu için ise 2 milyon euro kiralama bedeli verdiği belirtildi.

Galatasaray'da çılgın bedel! 78,5 milyon euro bir gol şarkısı etmedi-3
Sezonun ilk bölümünde 6 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Galatasaray, bu 7 resmi maçta 14 gol kaydetti.

Ancak bu gollerin hiçbirinde beş yeni transferin imzası bulunmadı.

Galatasaray'da çılgın bedel! 78,5 milyon euro bir gol şarkısı etmedi-4
GOLLERİN YÜKÜ OSIMHEN'DE

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı 13 golde Victor Osimhen başrolü üstlendi.

Nijeryalı yıldız 6 gol kaydederken Gabriel Sara 2 kez fileleri havalandırdı. Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer golle skora katkı verdi.

Galatasaray'da çılgın bedel! 78,5 milyon euro bir gol şarkısı etmedi-5
Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golü ise rakip oyuncu Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

Böylece Galatasaray'ın yeni transferleri, Avrupa dahil geride kalan 7 resmi maçta henüz skor katkısı veremedi.

Galatasaray'da çılgın bedel! 78,5 milyon euro bir gol şarkısı etmedi-6
SAVUNMADA 60 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGIÇLARINDAN BİRİ

Galatasaray'da sorun yalnızca hücum hattındaki yeni transferlerin skor üretememesiyle sınırlı kalmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk 6 haftada kalesinde 10 gol gördü.

Galatasaray'da çılgın bedel! 78,5 milyon euro bir gol şarkısı etmedi-7
Bu tablo, Galatasaray'ın savunma performansı açısından da dikkat çekici bir istatistiği ortaya çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, 1966-67 sezonunda ilk 6 maçta yediği 11 golün ardından 60 sezonluk dönemdeki en kötü savunma başlangıçlarından birini yaşadı.

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