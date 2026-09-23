Ancak ligde 6 hafta geride kalmasına rağmen yeni transferlerden hiçbiri skor üretmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde 5 oyuncu için toplam 78,5 milyon euro bonservis bedeli öderken Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu da kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray 'da sezon başında yapılan yüksek maliyetli transferlerden henüz beklenen katkı alınamadı.

Rafael Leao skor katkısı veremedi.

5 OYUNCUYA 78,5 MİLYON EURO

Galatasaray, Rafael Leao için 38 milyon euro, Aleksey Batrakov için 25 milyon euro ve Deniz Gül için 10 milyon euro bonservis ödedi.

Sarı-kırmızılıların Lesley Ugochukwu için 3 milyon 500 bin euro, Bitshiabu için ise 2 milyon euro kiralama bedeli verdiği belirtildi.