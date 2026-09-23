Galatasaray'da çılgın bedel! 78,5 milyon euro bir gol şarkısı etmedi
Süper Lig'de 6 hafta geride kalırken Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı sağlayamadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri için ödediği toplam bonservis bedeli 78,5 milyon euroyu bulurken, takımın hücumdaki yükünü ağırlıklı olarak Victor Osimhen taşıdı.
Galatasaray'da sezon başında yapılan yüksek maliyetli transferlerden henüz beklenen katkı alınamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde 5 oyuncu için toplam 78,5 milyon euro bonservis bedeli öderken Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu da kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ancak ligde 6 hafta geride kalmasına rağmen yeni transferlerden hiçbiri skor üretmeyi başaramadı.
5 OYUNCUYA 78,5 MİLYON EURO
Galatasaray, Rafael Leao için 38 milyon euro, Aleksey Batrakov için 25 milyon euro ve Deniz Gül için 10 milyon euro bonservis ödedi.
Sarı-kırmızılıların Lesley Ugochukwu için 3 milyon 500 bin euro, Bitshiabu için ise 2 milyon euro kiralama bedeli verdiği belirtildi.
Sezonun ilk bölümünde 6 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Galatasaray, bu 7 resmi maçta 14 gol kaydetti.
Ancak bu gollerin hiçbirinde beş yeni transferin imzası bulunmadı.
GOLLERİN YÜKÜ OSIMHEN'DE
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı 13 golde Victor Osimhen başrolü üstlendi.
Nijeryalı yıldız 6 gol kaydederken Gabriel Sara 2 kez fileleri havalandırdı. Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer golle skora katkı verdi.
Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golü ise rakip oyuncu Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.
Böylece Galatasaray'ın yeni transferleri, Avrupa dahil geride kalan 7 resmi maçta henüz skor katkısı veremedi.
SAVUNMADA 60 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGIÇLARINDAN BİRİ
Galatasaray'da sorun yalnızca hücum hattındaki yeni transferlerin skor üretememesiyle sınırlı kalmadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk 6 haftada kalesinde 10 gol gördü.
Bu tablo, Galatasaray'ın savunma performansı açısından da dikkat çekici bir istatistiği ortaya çıkardı.
Sarı-kırmızılılar, 1966-67 sezonunda ilk 6 maçta yediği 11 golün ardından 60 sezonluk dönemdeki en kötü savunma başlangıçlarından birini yaşadı.